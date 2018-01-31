9to5Google'ın güncellenen uygulamanın kodlarında bulduğu sonuçlara göre Google, kullanıcıları sesli asistanı uyandırma komutu konusunda özgür bırakabilir.

Google’ın sesli sanal asistanı olan Google Asistan, hemen hemen tüm Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlarda gömülü olarak bulunmaktadır. Google Asistan sayesinde üçüncü parti bir sesli asistan ya da üreticinizin sunduğu sesli asistanı kullanmadan pek çok işlemi sesli komutlar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Fakat Google Asistan’ın önemli bir sorunu bulunuyor; uyandırmak için ‘Ok, Google’ demekten başka şansımız bulunmuyor. Dolayısı ile bir ortamda birden fazla Google Asistan kullanan Android kullanıcısı olduğunda ortamı teknolojik bir canlı türü basmış gibi her yer ‘Ok, Google! Ok, Google’ sesleri ile doluyor.

9to5 Google, Play Store’daki en son uygulama güncellemesinin ardından kodları inceledi ve Google’ın sesi asistanı uyandırma komutu konusunda kullanıcıları özgür bırakabileceğini belirtti. Bu haber, ‘Ok, Google’ komutundan sıkılanlara ilaç gibi geldi. Artık herhangi bir ortamda ‘Google Bak Bi'!’ diyenler olursa şaşırmayın.

Fakat Google’ın kullanıcılara gerçekten böyle önemli bir özgürlük sunmasını engelleyecek iki neden bulunuyor. İlki, şirketin adının sürekli tekrarlanması konusundaki isteği. Dijital ortamın her alanında Google ismini bu yüzden görüyoruz. İkincisi ise kullanıcıların ‘Heil Hitler!’ gibi ırkçı, faşist, aşağılayıcı komutlar belirleyebilecek olmaları.

Eğer Google gerçekten kullanıcıların sesli asistanın uyandırma komutundan sıkıldığını düşünürse muhtemelen tamamen özgür bırakmak yerine seçebilecekleri yeni komutlar belirleyecektir ve bu komutların çoğunda da Google kelimesi bulunacaktır. İlerleyen dönemde konu ile ilgili nasıl gelişmeler yaşanacağını bekleyip göreceğiz.