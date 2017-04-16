Yine bir Reddit kullanıcısı, oldukça yaratıcı bir çalışma ile karşımıza çıkmakta. Backforward24 isimli Reddit kullanıcısı hem pek çok akademisyenden, hem de Reddit üzerinde edebiyat ile ilgili kullanıcıların yardımı ile, son derece başarılı bir işe imza atarak Dünya'nın en popüler kitaplarını bir haritada toplamayı başarmış.
Detaylı bir araştırma ve inceleme sürecinin ardından sonunda haritayı oluşturan Backforward24, bu muazzam çalışmayı da Reddit üzerinden paylaşmış. Haritaya göre; Türkiye için en popüler kitap olarak ise Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 'Benim Adım Kırmızı' kitabı gösterilmiş.
Edebiyat bağlamında önemli yazarlar çıkarmış, önemli ülkelerin haritaya göre en popüler kitapları şu şekilde:
- A.B.D: Bülbülü Öldürmek - Harper Lee
- İspanya: Don Kişot - Cervantes
- Fransa: Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas
- İtalya: İlahi Komedya - Dante
- Almanya: Buddenbrook Ailesi - Thomas Mann
- Rusya: Savaş ve Barış - Tolstoy
Haritanın büyük haline buradan, Backforward24'ün tüm ülkeler ile kitaplarını yazdığı yere ise buradan ulaşabilirsiniz.