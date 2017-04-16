Edebiyat seven biri olarak sürekli kendinize okuma listesi yapıp daha ilk kitaptan vazgeçenlerden misiniz? Bu harita size güzel bir teşvik olabilir.

Yine bir Reddit kullanıcısı, oldukça yaratıcı bir çalışma ile karşımıza çıkmakta. Backforward24 isimli Reddit kullanıcısı hem pek çok akademisyenden, hem de Reddit üzerinde edebiyat ile ilgili kullanıcıların yardımı ile, son derece başarılı bir işe imza atarak Dünya'nın en popüler kitaplarını bir haritada toplamayı başarmış.

Detaylı bir araştırma ve inceleme sürecinin ardından sonunda haritayı oluşturan Backforward24, bu muazzam çalışmayı da Reddit üzerinden paylaşmış. Haritaya göre; Türkiye için en popüler kitap olarak ise Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 'Benim Adım Kırmızı' kitabı gösterilmiş.

Edebiyat bağlamında önemli yazarlar çıkarmış, önemli ülkelerin haritaya göre en popüler kitapları şu şekilde:

A.B.D: Bülbülü Öldürmek - Harper Lee

İspanya: Don Kişot - Cervantes

Fransa: Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas

İtalya: İlahi Komedya - Dante

Almanya: Buddenbrook Ailesi - Thomas Mann

Rusya: Savaş ve Barış - Tolstoy