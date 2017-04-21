Her Yerde Kullanılan "Çak Bir Beşlik" Nereden Geliyor?

Çak bie beşlik'in tarihçesini inceledik. Bu eski gelenek nereden geliyor merak edenler, meraklarını bu haberle birlikte giderebilirler.

Bazı hareketle vardır, nereden geldiğini bilmediğimiz halde, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi bunlarla yaparız. Örneğin, bir başarı elde ettiğinizde, arkadaşınızın ya da bir yakınıza beşlik çakarak bunu kutlarsınız. Peki, bu beşlik hareketinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü?

Bu hareket o kadar ünlü bir hareket ki, ABD’de bir “gün” olarak kutlanıyor. “High five day”(çak bir beşlik günü) diye geçen gün, her sene olduğu gibi bu sene de dün, yani 20 Nisan’da gerçekleşti. Bu ünlü hareketin tarihine baktığımızda çok da eski bir tarih olmadığını görüyoruz.

1977 yılında Amerika’da oynanan bir beysbol maçında gerçekleşen bir olaydan sonra bu gün kutlanmaya başlandı. Gelin o güne bir göz atalım.

Los Angeles Dodgers ve Houston Astros arasında, sezonun son karşılaşması gerçekleşiyor. Bu sırada Dosgers’ın dış saha oyuncusu olan Dust Baker, sayıyı yaparak takımını şampiyon yapar. Bu şampiyonluğun ardından sevinçle takım arkadaşı Glenn Burke’e doğru koşmaya başlayan Baker, arkadaşının elini havaya kaldırdığını görür. Baker bu hareketi gördükten sonra, elini arkadaşının eline çarparak sevincini gösterir. Bu saatten sonra, ne Amerika, ne de dünya aynı dünyadır.

Takımın tarihçisi, Mark Langill, ESPN’in yaptığı belgeselde konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bu açıklamada, “ Burke’ün eli havadayken, Baker ne yapacağını bilemeden arkadaşının elini kendi elleriyle hızlıca birleştirdi” dedi.

Bu hareket tarihe “high five” hareketi olarak geçmiş ve Dodgers takımı da birkaç yıl sonra bu hareketi logosuna taşımıştır. O gün elini havaya kaldırarak, efsanenin başlamasını sağlayan Burke 42 yaşında vefat ettiğinde, “high five” hareketi, tüm dünyada kullanılan bir hareket halini almıştı.