Her Zaman Harika Fotoğraflar Yakalamanın Formülü Nedir?

Dünyanın en başarılı fotoğrafçılarının ardındaki sır ne? Her işte olduğu gibi fotoğrafçılığın formülünde de her zaman hazırlıklı olmak yatıyor.

Hayatımızı bir iş uğruna adayarak kazanmaya çalışıyoruz. Kimilerimiz bunu bilgisayar başında bir şeyler yazarak, kimilerimiz hastanelerde hastalarla ilgilenerek, kimilerimiz ise dağ taş demeden bazı bölgeleri aşıp çeşitli yerlerde fotoğraflar çekerek yapıyor. Peki, modern dönemde yavaş yavaş ölmeye başlayan bir meslek olan fotoğrafçılık için neler yapmalıyız?

Artık telefonlarımızla son derece kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Herkesin ulaşabildiği bir teknoloji olmaya başlayan fotoğrafçılık, haliyle bu durumdan etkileniyor. Buna rağmen, bu işi hala sanat boyutunda yapan milyonlarca insan var.

Her gün yüz milyonlarca hatta belki milyarlarca fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen insanoğlu, neden muhteşem fotoğraflar çekerken zorlanıyor? Akıllı telefonlarımızın kameraları son yıllarda çok büyük oranda gelişmiş olsa da, fotoğraf sanatı bunun ötesine geçiyor. Bazı insanlar fotoğrafçılığın bir sanat olmadığını düşünüyor, ancak belirtmek gerekirse fotoğrafçılık, telefonunuzdan sevgilinizin ağzını buruşturarak çektiği fotoğraflara benzemez. Bunun için büyük bir çaba sarf etmelisiniz.

Her zaman Hazırlıklı Olun

Bir fotoğrafçının en büyük mottosu budur. Bir arkadaşınızla buluşup bir fast food restoranında yemek yerken bile sırtınızda kocaman kameralar, lensler, ışıklar, çanaklar, piller, tripodlar ve adını sayamadığımız zibilyon tane eşya olması gerekiyor. Muhteşem fotoğraf çekmek için bunların hepsine gerek var mı? Elbette yok, bunları taşımanın asıl sebebi, herhangi bir fotoğraf şansına her an sahip olabilmek. Belki muhteşem bir kare yakalayacaksınız, ancak bunun için farklı bir lense ihtiyacınız var, bu durumda karalar bağlamak yerine yanınızda taşıdığınız lensi çıkartarak, o muhteşem anı yakalayabilirsiniz.

Bazı günler bütün gün uğraşmanıza rağmen tek bir güzel kare bile yakalayamayabilirsiniz. Bu gibi durumların sizi yıldırmasına izin vermemeli ve ertesi gün aynı hevesle yola çıkmalısınız. Belki çalıştığınız farklı bir iş var ve fotoğrafçılığı ikinci meslek olarak yapıyorsunuz. Bu durumda bile, işyerine gidebildiğiniz kadar hazırlıklı bir şekilde gitmelisiniz. Bunu yaparsanız en az uğraştığınız bir günde o muhteşem fotoğrafı yakalayabilirsiniz.

Dostlarım, muhteşem fotoğrafı yakalamak kolay değil, bu fotoğraf belki de hiç sarf etmeden karşınıza çıkacak. Ancak muhtemelen çoğu fotoğraf, sizin ona kattıklarınız ve sizin görüşünüzle beraber muhteşemleşecek. Eğer böyle bir hedefiniz varsa bunun bilincinde olmalı ve hayatınız boyunca ağır ekipmanlarla dolaşmaya alışmalısınız. Üstelik bu malzemeler her zaman binlerce TL’lik ekipmanlar değil, hiçkimsenin aklına gelmediği formüllerden de oluşabilir.

Fotoğrafçılık, insanların hayallerinin peşinde koştuğu sanatlardan birisi. Bazı insanlara göre “sanat” kelimesi yanlış bir ibare olmasına rağmen, bana göre fotoğrafçılık kesinlikle bir sanattır. Bazı fotoğrafçıları takip ettiğinizde, onların yaşadığı zorlukları ve ortaya çıkan nesneleri çok daha iyi anlayabileceksiniz.