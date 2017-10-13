Google Fotoğraflar'da Sınırsız Depolama Nasıl Elde Edilir?

Bir XDA forum üyesi, herhangi bir Android telefonda Google Fotoğraflar için sınırsız depolama alanının nasıl etkinleştirildiğini açıkladı.

Google Fotoğraflar uygulaması, özellikle mobil kameraların bu kadar geliştiği bir dönemde akıllı telefonların depolama alanlarını doldurmamak için son derece faydalı bir bulut servisidir. Fakat Google Fotoğraflar, sıradan Android kullanıcıları için sınırlı bir depolama alanı sunmaktadır. Tabi eğer fotoğraflarınızı orijinal kalitesinde depolamak isterseniz.

Google’ın kendi akıllı telefonları olan Pixel’ler, Google Fotoğraflar’da sınırsız depolama alanına sahiptir. Dolayısı ile Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL ve Moto X4 cihazlarından birine sahip değilseniz sınırsız depolama alanı elde edemezsiniz... mi acaba?

Bir XDA üyesi olan emime12, herhangi bir Android telefonda Google Fotoğraflar’da nasıl sınırsız depolama alanına sahip olabileceğimizi ve Pixel duvar kağıtlarına ulaşabileceğimizi açıkladı. Fakat öncelikle şu konuyu belirtmemiz gerekiyor ki bu işlemi gerçekleştirmeniz için cihazınızın root’lu olması gerekiyor.

Eğer cihazınız root’lu ise aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Nexus.xml dosyasını akıllı telefonunuza indirin.

dosyasını akıllı telefonunuza indirin. Seçtiğiniz root dosya yöneticisini açın.

Nexus.xml dosyasını kopyalayıp /system/etc/sysconfig klasörüne yapıştırın.

Ardından dosya izinlerini 644 (rw-r–r–) olarak ayarlayın.

Telefonunuzu yeniden başlatın.

Açıldıktan sonra Ayarlar’a gidin ve Google Fotoğraflar uygulamasının verilerini silin.

Fotoğraflar uygulaması bu işlemlerin ardından cihazınızı bir Google Pixel olarak algılayacak. Bu nedenle artık sınırsız depolama alanının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca artık Google Duvar Kağıtları uygulamasında daha fazla kategoriye erişebilirsiniz.

Yalnızca dosyayı kopyalayıp sysconfig’e yapıştırmanız, çoğu aygıt için işe yarayacaktır. Fakat eğer işe yaramazsa biraz daha uğraşmanız gerekecek. BuildProp Editör uygulamasını indirip build.prop değerlerini bulmanız ve aşağıdaki gibi değiştirmeniz gerekmektedir.

Test edilmiş ve çalıştığı gözlemlenmiş olan bu yöntemin çoğu Nougat cihazda işe yarayacağını söyleyebiliriz. Fakat Marshmallow ya da daha alt sürümlerde işe yarayıp yaramayacağı hakkında kesin bir bilgi veremiyoruz.