Bir Şehre Nükleer Bomba Atılsa Ne Kadar Kayıp Yaşanırdı?

Einstein'ın belki de hiç istemeden yaşayan tüm varlıkların başına bela ettiği nükleer silahların ne kadar zarar verebileceğini hesaplayan bir site geliştirildi.

Savaş üzerine edilmiş en güzel sözlerden biri sanıyorum ki Napolyon'a ait: "Savaş kaybetmekten sonraki en kötü şey savaş kazanmaktır." diyor kendisi. Savaşın, özellikle de günümüzde sadece daha fazla güç ve daha fazla kaynak elde edilmek için yapıldığı düşünülünce, savaşa dair olan biten şeyler fazlasıyla üzücü.

Bunun yanında, belki de oldukça iyi bir niyetle, savaşın olası sonuçlarını hesaplayabilen oldukça enteresan bir web site geliştirilmiş gibi görünüyor. Dünya üzerindeki herhangi bir bölgeden gelecek, herhangi bir nükleer bombayı seçerek, hangi bölgeye ve şehre atılacağını seçebiliyor ve bu bomba bu bölgeye atılırsa kaç insanın öleceğini, kaçının da yaralanacağını sizlere gösterebiliyor.

Nukemap adındaki bu site sayesinde, şu ana değin tasarlanmış bütün nükleer silahları tek tek seçebiliyor ve aynı şekilde istediğiniz herhangi bir harita noktasını da işin içine dahil ederek olası insan kayıplarını ve yaralanmaları görebiliyorsunuz. Aslında birkaç farklı yerden birkaç farklı nükleer bomba deneyerek çeşitli sonuçlara ulaşsam da, bunları görsel olarak paylaşmak pek de hoş olmaz diye düşündüm.

Eğer siz de olası kayıplar konusunda meraklanıyorsanız, siteye giderek kendi denemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde bir daha Hiroşima ve Nagazaki'deki gibi elem vakalar yaşanmaz.