Herhangi Bir Telefon Gerçekten 5000 TL Eder mi?

Galaxy Note 8, iPhone X gibi üst düzey amiral gemilerinin fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşması, telefonların en fazla kaç TL olacağı sorusunu gündeme getirdi.

2017’ye girdiğimiz bu günlerde bir telefona “1000 dolar” ya da bizim ülkemiz için 5000-6000 TL para vermek büyük bir karmaşa gibi gözükmüyor. Bir telefon için 5000 TL para veriyoruz ve yaklaşık 2 sene sonra bu telefon eski model oluyor ve yeni güncellemeden faydalanamıyor. Sonra gelsin yeni telefonlar.

İşin daha garip bir boyutu var. Yurt dışında 1000 dolarlık telefona pahalı diyen milyonlarca insan olmasına rağmen, bu paranın neredeyse 4 katını ödeyip, üzerine çeşitli vergilerle 5 katına çıkarttığımız ülkemizde pek sorun edilmiyor. Samsung, Apple, Google gibi üreticiler yeni fiyat standardını “normal” yapmak için uğraşıyorlarken, pek çok kullanıcı yeni fiyatlardan memnun gibi gözüküyor.

Peki soralım, herhangi bir telefon 1000 dolar veya 5000 TL’lik ücreti hak ediyor mu? Bu parayı verdikten sonra üreticilerden daha fazla destek alınması gerekmez mi? Açık konuşmak gerekirse günümüzde herkes en iyi telefonu kullanmak için yarışıyor. Aslında bu son derece güzel bir şey. Teknolojinin gerisinde kalmak istemeyen insanlar güncel telefonlarıyla yeni modern çağı yakalayabilirler. Ayrıca düşündüğümüzde belki 5000 TL para veriyoruz, ancak o telefonla hayatımızın büyük bir bölümünü geçiriyoruz. Bilgisayarlardan beri bu kadar sağlam bir dost edinememiştik.

Bu telefonlar ayrıca iş hayatında da önemli bir yer ediniyor. İnsanlarla iletişim kurmak için her türlü donanımla donatılmış yeni 1000 dolarlık telefonlar, iş alanında sunduklarıyla rahatlıkla parasını çıkartabilir.

Peki, maddi durumu bunu almaya yetmemesine rağmen borca girerek satın almaya kalkan insanlar neden böyle şeyler yapıyor? Operatöre verilen sözlerle hem çok yüksek faiz oranlarında borca giriyor, hem de 24 veya 36 ay bir yere bağlı kalma sözü veriyoruz. Burada cevaplanması gereken soru, telefonun neden pahalı olduğu değil, pahalı olmasına rağmen neden hala satın alınmaya devam edildiği. Bu fiyat artışı elbette bir gün duracak, örneğin oyun sektöründe yayınlanan oyunların çok büyük bir yüzdesi, “60 dolar” fiyat standardı ile oyunlarını çıkartıyor. Sizce telefonların fiyat artışı durduğu zaman, bir telefon yaklaşık kaç dolar/TL olacak?