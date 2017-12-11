Herkes Farklı Görüyor: Çizgiler Düz mü, Dalgalı mı?

Çizgilerin şeklini doğru olarak görmek neredeyse imkansız çünkü gördükleriniz ile aslında olan çok farklı!

Bu görsele baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir dik bir de dalgalı sıra çizgiler mi? Cevabınız ne yazık ki yanlış!

Daha önce büyük tartışmalara sebep olan elbisenin rengi fenomeninden sonra şimdi de sosyal medyada paylaşılan yeni bir görsel illüzyonda, kullanıcıların ilk bakışta farklı sandıkları çizgilerin arkalarındaki fonun rengi normale dönüştürülünce birbirinin aynı oldukları anlaşılıyor.

Bir optik yanılsama sebebiyle dalgalı zannedilen çizgiler aslında tamamen düz. Japon biliş ve illüzyon araştırmacısı Kohske Takahashi, eğri ve köşe algılamanın altında yatan mekanizmalar için "eğrilik körlüğü" tanımlamasında bulunurken, temel olarak gözler, arka planın renk şemasına bağlı olarak dalgalı bir çizginin zikzak çizgisi olduğuna ikna olabilir diyor.

Takahashi, "Fiziksel olarak, tüm çizgiler aynı şekle sahip dalgalı çizgilerdir. Orada hiçbir üçgen dalga ve dolayısıyla hiçbir köşe yok!"

Bunun sebebi ise temelde gözlerinizin bir çizginin kavisli olup olmadığı konusunda kafası karıştığında, hayatı kolaylaştırmak için onu zikzak şeklinde algılıyor. Resimde, gri arka planda gözlemlenen çizgiler zikzak şeklinde görünüyor, zira beynimiz gözlerimiz tarafından kandırılıyor.