Herkes İçin Şiddet: Postal Artık Tüm Geliştiricilere Açık!

Oyun evreninin şiddet kültü olan Postal, geliştiricilere açıldı. Geliştiricilerin ilk hedefi oyunu Dreamcast'e uyarlamak.

Çoğu teknoloji tutkunu, oyunlardaki aşırı ve gereksiz şiddetle Grand Theft Auto serisi sayesinde tanıştı. Lakin 1997 yılında piyasaya sürülen Postal, toplumsal şoku oluşturan esas oğlandı ve kökeni GTA'nın öncesine dayanıyordu. Oyundaki şiddet o kadar absürd seviyedeydi ki, Amerikalı senatör Joe Lieberman oyunu "Dijital Zehir" olarak tanımlamayarak, tartışmaların fitilini iyice işaretledi. Postal'ın devam oyunu 2003'de satışa sunuldu. İlk Postal'ın "HD Remastered" sürümü kısa süre önce yayınlansa da, orijinal oyun bir şekilde halen ayakta duruyor ve kendine özgü bir hayran kitlesine sahip. Söz konusu açık kaynak kodları GPLv2 lisansı ile BitBucket tarafından yayınlandı. Developer Running With Scissors isimli organizasyon da, 1997 yapımı oyunun açık kaynak kodlarına erişim sağlandığını doğruladı.

Developer Running With Scissors isimli şirketin sözcüsü şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce oyunun Dreamcast'e uyarlanabileceğini vurgulamıştık. Artık bu mümkün. Tüm hayranlarımıza, Postal'ın geleceği hakkında güveniyoruz. Zamanı ve yeteneği olan herkes oyunu zenginleştirebilir, güncelleyebilir veya modifiye edebilir."

Tabii akıllara şu soru geliyor: Hilary Clinton tarafından 2016 yılında da senatörlüğe aday gösterilen John Lieberman'ın bu konuda birkaç kelamı olacak mı?