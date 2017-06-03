Herkes Tarafından Bilinen 7 Sembolün Bilinmeyen Kökenleri!

En sık karşılaşılan ve fazlasıyla kullanımda olan 7 sembolün nereden geldiklerini veya nasıl oluştuklarını açıklıyoruz.

Günlük hayat içerisinde birçok sembol ve işaretle karşılaşıyor ve onları sıklıkla kullanıyoruz. Yazı dilinden, bir anlam ifade eden el hareketlerine kadar olan bu sembollerin kökenini hiç merak etmiş miydiniz?

Soru İşareti:

Latince'de bir soru belirtmek için "questio" kelimesi cümlelerin sonuna eklenir. Yazıdaysa alandan tasarruf etmek için kelime “qo” şeklinde kısaltılmıştır. Zaman içesinde gittikçe kısalan kullanım önce “q” harfine ve bugün bildiğimiz şekline kavuştu.

Ok İşareti:

Ok simgesi Antik Yunan'dan gelen bir sembol: Bildiğiniz gibi belirli bir yönü belirtmek için kullanılıyor. Şekli itibariyle yapımında ayak izinden esinlenilmiş olduğu yönünde bilgiler var.

Dolar işareti:

Ortaçağda en popüler para birimi "PS" olarak adlandırılan gerçek İspanyol parasıydı.

Zamanla "S" üzerine yazılan "P"nin şekli değişti ve sömürge dönemlerinde sıkça kullanıldığı için sembol bugünkü şeklini aldı.

Ünlem işareti:

Bu simge, muhtemelen Latince’de bulunan "exclamatio" sözcüğünden geliyor. Söz konusu kelime sevinç ifade etmek için cümlelerin sonuna yerleştirilirdi. Zamanla tıpkı soru işaretinde olduğu gibi “I” ve “O” birbirinin üzerine yazılmaya başlandı ve bugünkü “!” şekline dönüştü.

Sonsuzluk Sembolü:

İlk defa John Wallis tarafından 1655'te kullanıldı. Ancak tasarımı nereden ilham aldığı bilinmiyor. Bazı yazışmalarında omega’dan (ω) türetildiğine dair izlere rastlanıldı. Bir başka görüşe ise MS. 1.000'de Roma rakamlarından esinlenildiği düşünülüyor.

Yüzde Sembolü:

"Yüzde" kelimesi Latince "per centum" şeklindedir. Bu kelime sonralarda "per cento", “per 100", "p cento" ve son olarak da "pc-о" şeklinde kullanılmıştır. Buğün kullanılan şekle dönüşmeden önce “o / o” şeklinde yazıldığı biliniyor.

Barış İşareti:

İngiltere ve Fransa arasındaki Yüz Yıl Savaşları sırasında ilk kez kullanıldı. Fransızlar tarafından parmaklarının kesileceğine yönelik İngilizler, parmaklarının hala yerinde olduğunu belirtmek için "V" işaretiyle dalga geçmeye başlamışlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill, jesti sık sık kullanarak, şu an popüler kültürde kullanılan barış sembolü haline getirmiş.