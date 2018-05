Yapay et, her ne kadar geleceğin teknolojisi olarak görülse de hala çok pahalı olmaya devam ediyor. Ancak bu etler bu sene itibariyle sofralara gelebilir.

Tyson Food adlı et devi şirket, Geleceğin Et Teknolojisi (Future Meat Technologies) adlı bir yatırımı giderek mükemmelleştirmeye çalışıyor. Tartışmalı olan yapay et teknolojisi gelecek 3-5 sene içerisinde normal etlerin yerini alabilir.

Et, her ne kadar sofralarımızın vazgeçilmezi ve sağlığımız için olmazsa olmaz olsa da, et sektörü giderek sağlıksız bir hal alıyor ve çevreye zarar verdiği de bir gerçek. Yapay et sektörü ise hem kendi rızasıyla vegan yahut vejetaryen olmuş insanları da sevindiriyor.

2013 yılında, ilk yapay etli burgerin maliyeti 325 bin dolar, yani 1.377.801 TL'ye mal olmuştu. 2015 yılına gelindiğinde, bu maliyet yaklaşık 11 dolara düşmüş olsa da, burgeri yaratan Hollandalı araştırmacı Mark Post, bu etin ticari olarak piyasaya sürülebilmesinin 3 ila 5 yıl alabileceğini söyledi. Bu durumda bu yıl yapay etleri, ülkemizde olmasa da yurtdışında bu sene itibariyle görmemiz mümkün.

İsrail merkezli girişim Future Meat Technologies, bu yıl ilk ürünlerini satmaya başlayabilir. Başlangıçtaki maliyetler hala çok yüksek olsa da - yaklaşık 363 pound - hücresel tarım maliyetlerinin, 2020 yılına kadar yaklaşık 2,30 dolar ila 4,50 dolar arasına inebilir.

Hayvanseverleri sevindirecek bu haber, hayvancılık sektöründekilerin canını sıkabilir. Bu tür etlerin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor, gelişmeleri ise bizden takip edebilirsiniz.