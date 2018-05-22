Yapımcıların Deadpool 2 İçin Uyguladıkları Akıl Oyunu!

Deadpool 2 yapımcıları, filme gelen seyircilerin sürpriz bir yapım ile karşılaşması için filmde çok az yer bulan karakterleri filmin fragmanında olayların merkezindeymiş gösterdiklerini açıkladı.

Deadpool, 2 yıl önce ilk fragmanını yayınladığında herkes bir süper kahraman filmi ile karşılaşacağını sanıyordu. Fakat sinema salonlarını dolduran herkes ters köşe oldu. Deadpool, içinde biraz romantizm, biraz terbiyesizlik ve bolca ‘X Gon' Give It To Ya’ bulunan bir komedi filmiydi.

Deadpool’un tadına doyamayan sinema severler, 2. film için iki yıl bekledi. Üst üste yayınlanan fragmanlar Deadpool 2’nin merkezinde Deadpool’un değil de onun kurucusu olduğu X-Force takımının olacağını gösteriyordu. Bu nedenle Deadpool 2’yi merakla bekleyenlerin hevesi biraz kırılmış olsa da sinemaya giden herkes istediğini aldı.

Filmin fragmanlarında takım üyelerinin ön plana çıkması, filmin yapımcısı olan 20th Century Fox’un kurnazlığından ibaret. Yapımcılar, filmle ilgili herhangi bir spoiler ortaya çıkmaması ya da sürprizlerinin anlaşılmaması için fragmanda bir miktar şaşırtmaca yapmışlar. Fragmandan yola çıkarak filmde önemli bir rolü olduğunu düşündüğümüz çoğu karakter, perdede yalnızca birkaç dakika görünüyor.

Fragmanda seyircileri birazcık yanıltmak istediklerini belirten Reese CBR, ‘’Gerçekten cömert aktörlerimiz vardı. Bunu bildikleri halde sahneyi çekmeye istekliydiler ve filmde çok yer almayacaklarını biliyorduk, sadece pazarlama materyalinde olacaklardı. Bu izleyiciyi yanıltmak için yaptığımız bir şeydi.’’ dedi.

Eğer Deadpool 2’yi izlediyseniz ve filmin fragmandan neden çok daha güzel olduğunu anlayamadıysanız artık biliyorsunuz. Ayrıca hala Deadpool 2’yi izlemediyseniz de bu bilgiler filmle ilgili beklentilerinizi bir miktar arttırabilir. Avengers: Infinity War'ın dumanı yeni dağılmışken Deadpool 2 ile seyircileri bu kadar etkileyebilmek, gerçekten kolay bir şey değil.