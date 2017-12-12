PITAKA Magcase iPhone X Kılıfı Yeniden Amazon'da

Dayanıklı aramid malzemeden yapılma kılıf, 15 Aralık'ta Amazon'un stoklarına girecek. Ürün, Amazon'un alışveriş sitesinde satışa sunuluyor.

iPhone X PITAKA Magcase’in 15 Aralık’ta, yani önümüzdeki Cuma günü Amazon'un stoklarına gireceği bildirildi. Gerçek aramid (ısıya dayanıklı, güçlü bir sentetik lif türü) koruyucu malzemeden yapılma kılıf, mükemmel bir koruma sunuyor. Üstelik kalınlık itibariyle de sadece 0.075 cm civarında. Pürüzlü yüzeyiyle de elde sağlam şekilde tutmayı kolaylaştırıyor. Böylece 1.000 dolarlık telefonunuzun yere düşerek zarar görmesine de engel oluyor.

Tavşan şapkadan çıktığına göre, sipariş vermek için elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Ürün sayfasında belirtilen bazı önemli özellikler ise şöyle:

İnce ve hissedilir. %100 Aramid Fiber’den yapılma. Telefonunuz artık zırh, uzay aracı, jet motoru ve Formula 1 Yarış arabalarında kullanılan malzeme ile korunacak. Bununla birlikte iPhone’unuzun ilk aldığınız gündeki gibi ince kalmasını sağlayacak. Daha önce kalın ve hantal bir kılıfla kaplıydı.

Yeni ince kılıfa sahip, neredeyse çıplak diyebileceğimiz telefonunuzun tadını çıkarın. Kalınlık: 0.075 cm, Ağırlık: 14 gram. O denli hafif ki, telefonunuza kattığı ağırlığın farkına varmayacaksınız bile. Üstelik her gün başınıza gelen düşürme kazalarına karşı benzersiz bir koruma sağlıyor.

PITAKA manyetik karbon fiber havalandırma çerçevesiyle uyumlu, metal tabaka tasarımı, PITAKA’nın araç içerisinde, telefon üzerine yapışkan madde uygulanmadan kullanılmasını sağlıyor. Üstelik kablosu şarj, WIFI, GPS, Apple Pay ya da telefonun sinyalleriyle de çakışmıyor.

Yumuşak 3D Kavrayış. İnanmak için dokunmanız gereken bir yapı. Yapışkanlık hissi vermeden, neredeyse elinize sıkı sıkıya yapışır. Çizilmeye karşı sıra dışı şekilde dirençlidir ve kaymaz. Her kılıfa koruyucu üç kat kaplama ve elle parlatma işlemi uygulanmaktadır. Artık telefonunuzu cüzdanınızda ya da cebinizde anahtarlarınızla ya da bozuk parayla birlikte güvenle taşımanın rahatlığını hissedin.