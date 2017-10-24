Herkesin İlk Fotoğrafını Siyah-Beyaz Yapan Randevu Uygulamas

The League adlı tanışma, randevu uygulaması, Tinder'dan tanıdığımız kaydırarak seçme özelliğine sahip. Yeni gelen bir güncelleme ise kullanıcıları daha seçici hale getirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyaz candır diyen randevu ve tanışma uygulaması The League, kullanıcıların hepsinin ilk fotoğrafını siyah beyaz hale getiriyor. Bu sistemin amacı insanların siyah-beyazda daha iyi görünmesi değil, detayların daha az olması.

Potansiyel eşleştirmelerin ilk fotoğrafını monokrom hale getiren uygulama, bunu bir filtre şeklinde uygulamıyor. Bu değişikliğin herhangi bir yerinde kullanıcıya soru da sorulmuyor, yani bunu devre dışı bırakmak mümkün değil. Kullanıcılar, potansiyel eşleştirmelerinin diğer fotoğraflarını kaydırarak renkli olarak yine görebilecekler, hatta siyah-beyaza çevrilen ilk fotoğraf da rulonun sonunda renkli olarak görülebiliyor.

Benzer tipteki tanışma uygulamalarının tamamında insanların çok kısa bir bakışın ardından olumlu ya da olumsuz karar vererek bir yargya ulaşması her zaman olan bir şeydi. Bu durumu engellemek isteyen The League, ilk fotoğrafların siyah-beyaza dönüştürülmesinin ardından bir kaç ilginç istatistiği internetle paylaştı. Bilgilere kısaca bakacak olursak, güncellemenin ardından kullanıcıların ilk fotoğrafa bakarken eskisine oranla iki kat daha fazla zaman harcadıkları görülüyor. Tüm kabul edilen potansiyel randevuların sayısında da %10'luk bir artışın meydana geldiğini belirten firma, kullanıcıların bu durumdan memnun olduğunu ifade ediyor.

Kasım'ın 6'sından itibaren ABD'nin 27 eyaletinde kullanılabilir olacak olan The League, hızlı bir şekilde kullanıcı kazanmaya devam ediyor. Böyle genişlemeye devam ederse yakın zamanda dünya çapında bir kullanıma açılma durumu söz konusu olabilir.