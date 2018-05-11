Herkesin Konuştuğu Dizileri Neden Israrla İzlemeyiz?

Araştırmacılara göre çevremizdeki insanların dilinden düşmeyen dizilere ısrarla başlamamamızın bilimsel bir nedeni var: Optimal ayırt edicilik teorisi!

Game of Thrones'tan tutun Westworld'e, La Casa de Papel'den tutun Stranger Things'e kadar pek çok popüler diziye her birimiz aşinayız. Fakat aralarında illa ki bir tanesine, daha önce izlememiş olsak bile sırf herkesin dilinde diye bir türlü başlamıyoruzdur. Peki bunun ardında yatan sebep ne?

Bilim insanlarına göre tam olarak bu durumu açıklayan bir teori mevcut: Optimal ayırt edicilik teorisi.

Bu teoriye göre her insan, çevresindeki diğer insanlarla arasında belli bir mesafe oluşturmaya çalışıyor. Bu mesafeyi öylesine optimal ayarlamak istiyoruz ki; ne herkesten farklı olup komple dışlanmaktan, ne de herkesle aynı şeyleri takip edip asimile olmaktan kaçınıyoruz.

Özellikle yetişkinlik çağlarından itibaren iyice belirginleşen bu davranış mekanizması neticesinde de, herkes ısrarla aynı diziden bahsettiğinde ve önerdiğinde, o diziden daha da uzaklaşıyoruz.

Özetle aslında sürekli "Hemen başla bu diziye" diye yüz kere söylenmese, o diziye belki de kendiliğimizden bir şans verecekken, tam tersine hiç izlemeden soğuyoruz.

Yani siz siz olun, kimseye bir diziye başlaması için fazla ısrar etmeyin; emin olun ısrarlarınız karşınızdakinin izleme ihtimalini iyice düşürecektir.