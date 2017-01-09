Herkesin Sahip Olmadığı, Doğuştan Gelen 5 Özellik!

Kalıtımsal olarak gelen bazı özellikler sayesinde vücuduyla ilginç hareketler yapan bazı insanlar görmüşsünüzdür. İşte bu özelliklerden bazılarını derledik.

Bazı arkadaşlarınızın vücuduyla yapabildiği şeyleri hiç yapamadığınız oldu mu? Örneğin dilinizi içe doğru bükmek, işaret parmağınızı geriye doğru yatırmak gibi. Aslında bu tarz özellikler, kalıtımın en güzel örnekleri. Evet, bazı şeyler biz doğmadan önce atalarımızdan bize genler yoluyla aktarılıyor. Yani tamamen özgür değiliz, genetik belirlenimlerimiz var. Eğer siz de aşağıdaki özelliklere sahipseniz, kabaca toplumun %80’inin yapamadığı şeyleri yapıyorsunuz demektir.

1-Ağza Yumruk Sokabilmek

Elinizi yumruk yapın ve ağzınızı olabildiğince açın. Eğer yumruğunuz ağzınıza giriyorsa, tebrikler, toplumun çoğundan benzersizsiniz.

2-Hipermobilite

Parmağınızı, aynı kola değebilecek kadar bükebiliyor musunuz? Bu, daha da az kişinin sahip olduğu bir özellik.

3-Bir Yılan Gibi Sıvı Çıkarmak

Eğer dilinizin ucunu damağınıza bastırınca ağzınızdan bir parça tükürük sıçrıyorsa, tıpkı zehrini fırlatan bir kobra gibisiniz. Ender görülen özelliklerden biri.

4-Gözleri Bir Çizgi Film Karakteri Gibi Patlatmak

Dünya’da bunu yapan 13 kişi olduğu kanıtlara geçti. Ancak daha fazla kişi olabileceği de düşünülüyor.

5-Dirseği Yalamak

İlk düşünüldüğünde çok basitmiş gibi görünen bu işi deneyip de yapamayan onlarca insan görmüşsünüzdür. Buna rağmen “İnsanlar dirseğini yalayamaz” yalnızca bir sanıdır. Çünkü bazı insan nüfusunun küçük bir kısmı da olsa, dirseğini yalayabiliyor.