Herkesin Sahip Olmak İsteyeceği OnePlus 4 Konsepti!

YouTube kanalı DBS Designing’in grafik tasarımcıları, OnePlus 3T’yi baz alarak bir OnePlus 4 konsept tasarımı oluşturdu. Bu konsept telefon, kendine hayran bırakan donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

DBS Designing adlı YouTube kanalının ardındaki grafik tasarımcılar, Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın son amiral gemisi OnePlus 3T’yi yeniden tasarladılar. OnePlus 3T; tamamen metal gövdesi, şık tasarımı ve son derece güçlü donanımıyla zaten şu anda piyasada bulunan en iyi Android telefonlardan biri. Ama DBS Designing telefonu her açıdan daha da geliştirerek bir OnePlus 4 konsepti meydana getirdiler.



OnePlus 4 Konsept Tasarımı

Üstelik DBS Designing’in oluşturduğu bu konsept tasarım, çeşitli telefonlarla ilgili olarak yapılan diğer birçok konsept çalışmasının aksine gerçekçilikten çok da uzak değil. Bu OnePlus 4 konsepti için belirlenen özellikler ise şu şekilde:

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci

6 / 8 GB RAM ve

128 GB / 256 GB Dahili Depolama Alanı

18 MP Çift Arka Kamera

16 MP Ön Kamera

5,5 İnç Quad HD Ekran

5.000 mAh Batarya

LineageOS İşletim Sistemi

İris Tarayıcısı

Dash Charge Desteği

DBS Designing’in bu OnePlus 4 konsept tasarımı için yayınladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.