Herkesin Kullanabileceği 13 Galaxy Note 8 Duvar Kağıdı

Galaxy Note 8'ler için yayınlanacak 13 duvar kağıdının yüksek çözünürlüklü halini sizler için paylaştık.

Samsung Galaxy Note 8’in çıkmasına çok az bir süre kaldı. Haliyle her gün telefon hakkında yeni bir sızıntı haberi paylaşıyoruz. Büyük Note 7 faciasından sonra ilk kez bir Note cihazını piyasaya sunacak Samsung’un neler yapacağı büyük merak konusuyken, yeni cihazın ekran görüntüleri paylaşıldı.

Sızdırılan görüntüler, 2560 x 2560 kalitesinde görseller. Yani Note 8’le birlikte gelecek tüm görsellerin yüksek kaliteli görsellerini telefonunuza indirebilirsiniz. Normalde 1440 x 2960 çözünürlüğünü taşıyan Note 8’in neden 2560 x 2560 çözünürlüklü görselleri bulunduğu bilinmiyor, ancak Note 8’lerde bu boyutun yine orijinal boyuta uygun olarak çıkacağı düşünülüyor. Genelde doğa ile pastel renklerinin birleştiğini göreceğiniz 13 görseli telefon veya bilgisayarlarınıza indirebilir ve duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Görsellerin full çözünürlüklü halini indirmek için görsele tıklamanız yeterli.



