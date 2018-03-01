LG G7, iPhone X Benzeri Çentikli Ekranıyla Görüntülendi!

Mobil Dünya Kongresi’nde iPhone X tasarımını klonlayan pek çok cihaz gördük. Üstelik bu cihazların bir kısmı çakma diye tabir ettiğimiz cihazlardan çok çok daha iyi ve amiral gemisi özelliklere sahip. Fuardan geldiği söylenen yeni görüntülerde, LG G7’nin de aynı tasarım akımına katıldığı görülüyor.

Apple, iPhone X ile birlikte akıllı telefon üreticileri için bazı tasarım standartları belirledi. Bu yıl piyasaya sürülecek ilk telefonların çoğunu MWC 2018 etkinliği kapsamında Barselona’da gördük. Samsung, Galaxy S9’larını ve Nokia da yeni amirallerini görücüye çıkarttı. Ancak fuarda göremediğimiz ve yıl içinde beklediğiz bazı cihazlar da var. Mesela LG’den gelecek G7.

iPhone X tasarımını klonlayan çakma cihazların yanı sıra, Asus Zen Phone 5 serisi ile Apple’a göz kırptı. Artık onun izini takip eden pek çok üretici var.

LG’nin MWC 2018 standında görüldüğü söylenen bir cihaz şaşkınlık yarattı:

LG, kısa bir süre önce MWC 2018’de cihaz tanıtmayacağını açıklamıştı. Söz konusu cihaz ise “Neo” kod adıyla sergileniyor. Görüntüleri çeken haber platformu Ynet, çentik ekranlı LG G7’nin Snapdragon 845 ile güçlendirildiğini ve 4 GB RAM ile 64 GB’lık hafızaya sahip olduğunu belirtti. Ayrıca bir üst düzey versiyon olarak 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunduğu belirtildi.

Arkada ise tıpkı iPhone X gibi konumlandırılmış olan çift dikey kamera ve altında parmak izi sensörü bulunuyor. 6 inçlik OLED ekran, 19.5:9’luk en-boy oranına sahip. Bu nedenle cihaz, amiral gemileri arasında uzun fiziği ile göze çarpabilir. Bildirim çubuğunun kapalı olduğu zamanlarda, çentiği siyah bir alan içinde gizlediği belirtiliyor.



LG G7 olduğu belirtilen Neo kod adlı cihazın arka yüzü

Söz konusu sızıntıları, Android dünyasına ilişkin analizlerle ün kazanan editör Evan Blass da doğruladı. Bakalım LG katıldığı iPhone X klonu rekabetinde başarılı olabilecek mi? Belki bizi yanıltıp böyle bir adım atmaz, zamanla göreceğiz.