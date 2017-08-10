En güvenli şifreler bile hackerlar için engel olamayabiliyor. Hackerlar, mağduriyetleri güvenlik sorularını atlatarak gerçekleştiriyorlar.

Ülkemizde ve dünyada oldukça büyük bir sorun olan sosyal medya hesaplarının ya da bulut sistemlerinin hacklenmesinin önüne bir türlü geçilemiyor. Güvenlik uzmanları, daha güvenli olduğu söylenen şifre önerileri yayınlarken kullanıcılar şifrelerini daha güvenli bir hale getiriyorlar. Aslında güçlü şifreler, bilgisayar korsanlarının çoğunluğunu engelleyemiyor.

2012 yılında yaşanan bir olayda bir hacker, Apple kullanıcısı olan ünlü muhabir Mat Honan'ın iCloud hesabına erişerek, kullanıcının Gmail ve Twitter hesaplarına erişim sağladı.

O sırada blogu üzerinden açıklama yapan Honat, "Şimdi nasıl yapıldığını biliyorum. " ifadesini kullandı. Olayın şifre ile ilgisi olmadığı hacker ve Apple tarafından doğrulandı. Hacker, bu olayı üstün bir şekilde Apple'ın güvenlik sorularını atlatarak gerçekleştirmişti.

Güvenliğinizi sağlamak için mümkün olduğunuzca paronayak olun, hesaplarınızda iki faktörlü güvenlik doğrulaması mutlaka açık olsun. Şifrenizi bilinmeyen formlar üzerinden paylaşmayın. Şifrelerinizin tümü aynı olmamalı; düşük koruma seviyesine sahip forum ya da e-ticaret sitesinden alınan bilgileriniz diğer bütün şifrelerinizi deşifre edebilir.