Huawei P10 Plus’ta 8GB RAM ve 512GB Depolama Olacak!

Huawei’nin geçtiğimiz yıl oldukça sevilen telefonu P9’un yeni versiyonu bir şahane olacak!

Huawei’nin 2016 yılında piyasaya sunduğu P9 ve Mate 9 serisi fazlasıyla ilgi görmüştü. Leica ile işbirliği sonucu ortaya çıkan Huawei P9, P9 Plus ve P9 Lite, bu yıl yenilenerek karşımıza gelirken sunacağı özellikler ise efsane olacak gibi görünüyor.

Özellikle P10 Plus noktasında İspanyol satış mağazası olan Phone House’da ortaya çıkan cihaz, 5.5 inç Full HD ekran, Huawei Kirin 960 işlemci, 8GB RAM ve 512GB depolama alanıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda 2K ekran olarak da gözüken telefonun bu özellikler ile beraber FHD yerine 2K ekran ile geleceği daha da muhtemel olduğunu düşünüyoruz.

800 Euro da fiyat etiketiyle görünen cihaz biraz tuzlu olsa da sunduğu özellikler ile hak edecek gibi duruyor. Mobil Dünya Kongresi’nde göreceğimiz telefonun tüm detaylarını ise haftaya görmüş olacağız