League of Legends KMF 2017'nin Finalistleri Belli Oldu!

League of Legends Kış Mevsimi Finali 2017'de e-spor arenasında mücadele edecek iki büyük e-spor takımı bugün oynanan son yarı final maçıyla netleşti.

Türkiye'de e-spor dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan League of Legends Kış Mevsimi Finali 2017'de bu yıl e-spor arenasında hangi büyük takımların mücadele edeceği merakla bekleniyordu. Kış mevsimi liginin tamamlanmasının ve yarı final mücadelelerin ardınan Kış Mevsimi Finali'nde kozlarını paylaşacak iki takım belli oldu.

Geçtiğimiz gün Oyunfor.Crew, rakibi Team AURORA'yı yarı final mücadelesinde yenerek adını finale yazdırmıştı. Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında ise BAU SuperMassive, 1907 Fenerbahçe E-Spor takımına karşı galip gelerek adını finale yazdırmayı başardı. Takımlar, 22 Nisan tarihinde İstanbul Vokswagen Arena'da oynanacak KMF 2017'de karşı karşıya gelecek.

KMF 2017 biletleri tükendi!

Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan KMF 2017 için biletler 24 Mart tarihinde sunulmuştu ancak paylaşılan son bilgilere göre KMF 2017 biletleri sadece iki saat içinde tükendi. Şu an için KMF'ye gitmek isteyen ancak bileti olmayan e-spor tutkunları ne yazık ki mücadeleyi yapılacak canlı yayınlardan takip etmek zorunda kalacak.