Star Trek: Discovery’nin İlk Fragmanı Yayınlandı!

CBS, fanlarının büyük bir merakla beklediği Star Trek serisinin son filmi Star Trek: Discovery’nin ilk fragmanını yayınladı.

Star Trek evreninin dizi versiyonu olarak izleyeceğimiz Discovery ile yeni bir gemiye, karakterlere ve çeşitli yabancı dünyalara adım atacağız. Az sonra izleyeceğiniz fragmandan da anlayacağınız üzere dizinin ana konusu, mürettebatın Klingon’larla olan çatışması.

Fragmanın başlangıcında ilk olarak aşağıda göreceğiniz fotoğrafla karşılaşıyoruz. Michelle Yeoh’un canlandırdığı Philippa Georgiou ve Sonequa Martin-Green’in canlandırdığı Michael Burnham karakterlerini göreceksiniz.

İlk bölümü bu sonbaharda CBS’de yayınlanacak olan dizinin sonraki tüm yayınları ise All Access dijital abonelik hizmeti üzerinden izlenebilecek. Dizinin bu sabaha karşı yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.