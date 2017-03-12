Heyecanla Beklenen Transformers 5 Filminden Fragman Geldi!

Bu yaz vizyona girecek Transformers 5 filminin bir dakikalık yeni fragmanı yayınlandı.

Dünyanın en sevilen bilim kurgu film serilerinden biri olan Transformers'ın yeni filmi Transformers 5: Son Şovalye'nin vizyon tarihi yaklaşırken, filmin yapımcısı Paramount Pictures filmin yeni fragmanını yayınladı.

Yaklaşık bir dakikalık fragmanda yok olmaya yüz tutmuş sokaklarda yaşam mücadelesi veren çocukların ve onların imdadına koşan serinin en sevilen autobot'larından biri olan Bumbleebee'nin onların yardımına koşması anlatılıyor.

Türkiye'de 25 Haziran 2017 tarihinde vizyona girmesi planlanan Transformers 5 filminin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: