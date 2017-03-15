Heyecanlandırdı: HTC'den 'Beklenmeyen Sürpriz' Paylaşımı!

Yeni telefon duyurularının üzerinden fazla bir zaman geçmeden HTC, yeni paylaşımıyla beklentileri yükseltiyor.

Yeni amiral gemisini tanıtmasının üzerinden fazla vakit geçmemişken HTC'nin Tayvan’daki ofisine ait Facebook hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. 20 Mart’ı işaret eden gönderi baharın gelişiyle birlikte HTC’nin “beklenmedik sürpriz” yapacağına işaret ediyor.

Yeni bir telefon çıkarma ihtimalleri şu an için düşük. En azından hiç bir firma için bu kadar kısa süren aralıklarla telefon duyurmak pek mantıklı değil, ancak birkaç fikrimiz elbette ki var: HTC, sanal gerçeklik teknolojisinde adını duyurmuş bir firma ve yeni bir VR donanımı ile karşımıza çıkabilir ya da yeni çıkardığı U play ve U Ultra cihazları için bir donanım olabilir.

"HTC size beklenmedik bir sürpriz verecek 20.03.2017"

Elbette ortalığın spekülasyonlarla kaynadığı teknoloji dünyasında yukarıdaki iki iddia 20 Mart’ta HTC tarafından yok edilebilir. Heyecanla beklediğimiz o günde neler olduğunu sizelerle paylaşacağız.