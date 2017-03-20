Yeni 'Android O' ile Gelmesi Beklenen 8 Özellik!

Google henüz adı sanı duyulmayan işletim sistemi Android O'yu geliştimeye devam ederken, gelmesine kesin gözüyle bakılan 8 özelliği listeledik.

Google, daha bir çok kullanıcının gerekli güncellemesini beklediği Android Nougat işletim sistemini geliştirmeye devam ederken bir sonraki sürüm olan Android O üzerindeki çalışmalarına da devam ediyor. Bu hızla gidilmeye devam edilirse Android kullanan bütün amiral gemiler, senesi dolmadan yeni bir işletim sistemine geçiş yapacak konuma gelebilirler. Elbette Google bütün bu güncellemelerin tarihini cihaz özellikleri ve cihazların çıkış tarihine dikkat ederek yapıyor ve her işletim sisteminde kullanıcı dostu devrimsel özellikler getirmeyi başarıyor. Daha önce geleceği konuşulan özellikleri aşağıdaki haberde sizlere aktarmıştık, bu haberde ise söz konusu özelliklere daha yakından bakıyoruz.

İşletim sisteminin ne zaman çıkacağı hakkında net bir bilgi bulunmasa da firmanın Mayıs ayında bir konferas ile Android O’yu duyurması bekleniyor. Yeni işletim sistemi ‘O’ hangi ismi alacak bilinmiyor. Muhtemelen bu isim de aynı tanıtım konferansında duyurulacaktır. Şimdi Android O ile gelmesi muhtemel yeni özelliklere bir göz atalım:

1) Uygulama bildirimleri için rozetler:

Herhangi bir uygulama için mevcut bildirimlerin daha hızlı gösterilmesini sağlayacak olan bu özellik, aslında bütün kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen bir güncelleme. Ancak bu durum işletim sisteminin çekirdek paketi ile ilgili olduğundan güncellemeyle değişecek bir özellik değil. Yeni Android O’nun söz konusu özelliği barındıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

2) Yeni bildirimler:

Bu özellik, alışık olduğumuz bildirim ekranını tamamen değiştirip yeni bir görünüme kavuşturabilir. Google’ın Android ve ChromeOS işletim sistemlerini harmanlayarak oluşturması beklenen Andromeda’ya bu bildirim sistemiyle göz kırpacağı söylentiler arasında.

3) Akıllı metin seçimi özelliği güçlendirilmiş Google Asistan entegrasyonu:

Örneğin bir internet sayfasında gördüğünüz telefon numarasını kopyalarsanız, otomatik olarak algılanıp arama özelliğini kullanmanıza olanak tanır. Şu an kullanılan özellik bu tabii, ancak yenilenen yapısı ile Google Asistan Entegrasyonu sayesinde ekranda gördüğünüz karmaşanın arasından önemli bilgiler otomatik olarak seçilebilir hale gelecek. Bu da kullanıcılara daha hızlı ve kullanışlı kopyala/yapıştır arayüzü sunacak.

4) Android TV’lerde bulunan “resim içinde resim” modu:

Bu özellikle mobil Android kullanıcılarının fotoğraf deneyimini arttıracak bir deneyim sağlayan kullanışlı bir mod. Kullanıcılar için oldukça sevindirici olacaktır ve iOS ile rekabetine yönelik en olumlu adımlardan biri bu özellik olacak.

5) Kısıtlanmış arka plan etkinlikleri:

Güç tüketimi düşük mAh gücüne sahip bataryaların en büyük sorunu ve firma, Chrome 57 gibi uygulamaların arka planda çalışırken tükettiği enerjiyi görevlerini kısıtlayarak kurtarmayı planlıyor. Tarayıcılardaki güç tüketimini azaltmak için paketleme faaliyetlerinin kısıtlanması bekleniyor.

6) MediaRecorder API geliştirmeleri ses kalitesini arttıracak:

Güncellenmiş API, bazı video ve ses kaydetme uygulamalarının daha tatmin edici performans sergilemesi için beklenen bir özellik. Yeni Android O ile mevcut kamera ve mikrofonların uyumu artacak ve ses kalitesi arttırılacak.

7) Google Pixel arayüzü ve simgeleri:

Aslında bu konu hakkında söylenecek pek bir şey yok. Şu an için üçüncü parti yazılımlarla Pixel’in meşhur arayüzüne benzeyen görünümler kullanılıyor. Elbette orijinalini görmek her kullanıcı için güzel bir gelişme olsa gerek, fakat bunun yeni işletim sistemi için geliştirilen Launcher ile harmanlanmış olarak gelmesi çok muhtemel.

8) İş dünyası için daha kurumsal özellikler:

Google, hedeflediği ve başarıya ulaştığı kitlenin büyük çoğunluğunun Android kullandığını biliyor. Ancak iş dünyasında durum tam tersine; Apple’ın avantajı söz konusu. Bunu fark eden firma ise iş dünyası için özelleştirebilen ve muhtemelen yeni görüşme platformaları Meet ve Chat entegrasyonu ile güçlendirilmiş bir hizmet sunmanın peşinde.

Yeni Android O ile gelecek tüm bu özellikleri ve adının ne olacağını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Beklentilerinizi ve yukarıdaki özellikler hakkındaki yorumlarınızı aşağıdan belirtebilirsiniz.