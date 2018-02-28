Hezarfen Havacılık Günleri 2018 2-3 Mart'ta Eskişehir'de!

Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen Hezarfen Havacılık Günleri (HHG'18) 2-3 Mart tarihlerinde ESOGU Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü her sene gerçekleştirdiği etkiliğin 2018 basamağında uzay ve havacılığın uzman simalarını, meraklılarla bir araya getirecek.Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü her sene farklı havacılık konularına değinmek ve meraklıları konunun uzmanlarıyla bir araya getirmek için yaptığı Hezarfen Havacılık Günleri'ne bu yıl da devam ediyor.

Bu sene düzenlenecek olan Hezarfen Havacılık Günleri (HHG'18) havacılık ve uzay dalında her biri kendi alanında başarılı işlere imza atmış konuşmacılara yer verecek. Kulüp, daha önce düzenlediği Hezarfen Havacılık Günleri, Hezarfen Savunma Sanayi Günleri, Havacılık Vadisi, Gökyüzünde İnsansız Gelecek ve Gök Mavide Saklı Spor gibi etkinliklerle de havacılık ve uzay sektöründeki öncü firmalarla öğrencileri bir araya getirmişti.

HHG'18 etkinliğinde Veli BAYAR(TAI), Eray ERTEN( 4b Mühendislik), Emre KARGIN (TAI), Fevzi AK (Gordion uçuş okulu), Murat SÜER ( Gumushe uydu), Mehmet Fatih TEMEL (Pegasus hava yolları), Murat YÜKSEL (TÜBİTAK), Kerem GÖK ( Yazar ve Youtuber), İsmail YAVUZ ( Yazar), SEDS uzay topluluğu, Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN, Halit MİRAHMETOĞLU (GÖKTÜRK-1) Muhammer TÜN (Anadolu Üniversitesi) ve American Life dil okulu konuşma yapacak.

2-3 Mart tarihlerinde ESOGU Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik sırasında sürpriz çekilişler olacak ve gelen katılımcılara Abacı grup 222’den konser bileti hediye edilecek.