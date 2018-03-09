Porsche’un efsanevi 911 modeli, şirketin elektrifikasyon planlarından muaf olmayacak. Şirket CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre hibrid 911 şu ana kadar üretilmiş en güçlü model olacak; 700 beygir olması bekleniyor.

Porche'un yıllardır en önemli modelleri arasında olan 911, birçok şirket tarafından geliştirilmeye başlanan elektrikli motor tasarımlarının bir parçası olacak. Panamera Turbo S ve 911 Turbo S'in elektrikli bir versiyonunun çıkacağı söylentileri 4 yıl öncesine dayanıyor. Motor Trend'de 4 yıl önce yer alan bir haber 700 beygirden yüksek bir güce sahip hibrid 911 Turbo S ve Panamera Turbo S modelinin 2017 yılında geleceğini yazmıştı.

Bu iki araç Porsche'nin 918 Spyder ve 919 Hybrid Le Mans ile deneyimlediği her şeyi sergileyecek bir şekilde üretilecekti. Şirket, geliştirdiği 136 hp'lik bir elektrik motoru sayesinde 680 hp çıkış sağlayan Panamera Turbo S E-Hybrid'i zaten piyasaya sürdü. Bu şirketin bu anlamda sorun yaşamadığına işaret olabilir.

Bununla birlikte 2013-2015 Porsche 918 Spyder, Porsche'un hatırı sayılır nitelikte bir elektrikli araç yapabileceğini gösterdi. Şimdi ise akıllara gelen soru şu? 911 ne zaman karşımıza çıkacak? 911'in bir sonraki sürümünden sonra, 2020 veya 2021 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor diyebiliriz.