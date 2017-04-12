Hiç Beklenmedik Bir Anda Gökten Düşen 8 Tuhaf Şey!

Gökyüzünden hiç beklemediğiniz bir anda hiç ummadığınız bir şey düşebiliyor. İnsanlar bu zamana kadar öyle ilginç olaylarla karşılaşmışlar ki... İşte onlardan 8 tanesi.

Çocukluk yıllarınızda mutlaka bulutlara bakıp, onları çeşitli nesnelere benzetmişsinizdir. Peki ya tam böyle bir anda başınıza gökten tuhaf nesneler yağsaydı? İşte gökyüzünden birdenbire düşen 8 tuhaf şey!

1- Örümcekler

ABDli bir grafik tasarımcısı olan Eric Reese, bir arkadaşının düğününde kameramanlık yaparken gökten onlarca örümceğin düşmeye başladığını kaydetti. Haliyle ilk etapta gözlerine inanamadı, fakat durumun ne olduğu sonradan anlaşıldı. Meğer yağmur yağdığında ağaçlarda ağ örmüş olan örümcekler, ağlar eriyeceği için yere inmek zorunda kalıyorlarmış.

2- Kurbağa Yağmuru

Bu İncil’de, maruz kalanın üzerinde büyük bir lanet olduğuna işaret olarak gösterilir. Birçok kişi kurbağa yağmuruna tutulduğunu söylüyor. Bilim insanlarına göre ise durumun açıklaması gayet basit. Bir fırtına çıktığında kurbağalar hortumun içine çekiliyorlar, rüzgarın şiddeti kaybolunca da yere çakılıyorlar.

3- İnsan Bedeni

ABD’de 1987’nin Eylül ayında Marry Fullman ve 8 aylık çocuğu arabalarında sakin sakin yolculuk ediyorlardı, ta ki ön cama havadan düşen bir insan bedeni isabet edene dek. Pasific South West Havayolları’nın bir uçağı o sırada kaza yapmış ve 44 kişi hayatını yitirmişti. Bu kişilerden biri de Marry’nin aracına isabet etti.

4- Bir İnek

1997’de bir Japon gemisi, bir grup Rus askeri tarafından kurtarılır. Ekibe niçin gemilerinin battığı sorulduğunda, gökten bir inek düştüğünü ve gemilerini batırdığını söylerler. Japon tarafı bu hikayeye inanmaz ve gemi mürettebatını hapseder. İki hafta sonra bir Rus uçağının içinde bir inek olduğu ve uçakta panikleyip denize atladığı ortaya çıkar. Japon ekip serbest kalır.

5- Kan

Kolombiya’da küçük bir köy olan La Sierra Choco isimli bir köyde, 2008 yılında köy sakinleri tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Köye gökten kan yağdığını ileri süren köylüler, oldukça tedirgindiler. Bilim insanları yağan sıvıdan örnek alarak incelediler ve gerçekten kan olduğunu doğruladılar ancak durum hakkında bir açıklama yapamadılar. Köyün papazı ise durumun Tanrı’nın bir gazabı olduğunu ileri sürdü.

6- Golf Topları

1 Eylül 1989’da, ABD’nin Florida eyaletinin Punta Gorda bölgesindeki bir golf sahasında sessiz bir gün yaşanıyordu. Birden gökten düzinelerce golf topu yağmaya başladı. Bilim insanları, o bölgede bir tornado olduğunu ve diğer golf sahalarından gelen topların Punta Gorda’ya kadar taşındığı şeklinde görüş beyan ettiler.

7- Para

Havadan anlamsızca para yağdığı haberleri defalarca çıkmıştır. 1957’de Paris’in Bourgeois bölgesinde çatıdan para yağmaya başladı. 1975’in Aralık ayında ise benzer bir vaka ABD’nin Chicago / Illinois bölgesinde yaşandı. Sırları hala çözülebilmiş değil.

8- Dev Bir Asteroid

Brezilya’da bir ailenin sakinleri, evlerinin yakınında büyük bir gürültü duydular. Gürültünün geldiği yeri araştırdıklarında ise evlerinin yakınında, yumurta şeklinde dev bir taş buldular. Aile yetkililere haber verdi ve yapılan inceleme sonucunda bunun bir astereoit olduğu ortaya çıktı.