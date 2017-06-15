Hiç Et Tüketmeseydik, Dünyada Ne Gibi Değişiklikler Olurdu?

Geçtiğimiz günlerde Dünya Et Yememe Günü kutlanmıştı. Peki bütün dünya tamamen vejetaryenlerden oluşsaydı, 2050’ye kadar hangi sonuçlarla karşılaşırdık?

Bazılarımız et tüketmediği bir hayatı düşleyemezken bazılarımız ise hayatına sadece bitkisel gıdalar tüketerek devam ediyor. Peki kimse et ürünü tüketmeseydi, bunun dünya için sonuçları nasıl olurdu?

Şimdi 2050 yılına kadar herkesin vejetaryen olduğunu varsayarsan ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımıza bir bakalım: