Hiç Et Tüketmeseydik, Dünyada Ne Gibi Değişiklikler Olurdu?

Bazılarımız et tüketmediği bir hayatı düşleyemezken bazılarımız ise hayatına sadece bitkisel gıdalar tüketerek devam ediyor. Peki kimse et ürünü tüketmeseydi, bunun dünya için sonuçları nasıl olurdu?
Şimdi 2050 yılına kadar herkesin vejetaryen olduğunu varsayarsan ne gibi sonuçlarla karşılaşacağımıza bir bakalım:
- Dünyada her yıl 7 milyon daha az ölüm gerçekleşirdi.
- Küresel ısınmayı tetikleyen metan gazı salınımında %60’lık bir düşüş yaşanırdı.
- Artık hayvancılık yapılmayacağı için geçimini sadece bunun üzerinden sağlayan göçebe gruplar yerleşik hayata zorlanmış olacaklar ve kültürlerini tamamen yitirecekler.
- Geçimini sadece hayvan besiciliği ile sağlayan insnaların tarım, biyoenerji ya da ormancılık gibi alanlarda meslekler edinebilmeleri için yeniden eğitime tabi tutulmaları gerekecek. Bunun olmaması halinde çok sayıda işsizlik ortaya çıkacak.
- Yılbaşının olmazsa olmazlardan olan ‘hindi yeme’ geleneği ortadan kalkacak.
- Et tüketiminin azalması kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerinin ortaya çıkmasını azaltacak ve dünya ilaç faturası ortalamasına %2-3 arasında bir tasarruf sağlayacak.