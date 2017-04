Birçok yapım çıkmadan önce büyük bütçelerle tanıtılıyor, bazıları ise sessiz sedasız yayına giriyorlar. İşte üzerinde hakkında pek konuşulmayan, bu bahar yayına girecek 7 tuhaf film.

Bazı filmler büyük tanıtım bütçeleri ile vizyona giriyorlar. Öyle veya böyle bu filmlerden haberimiz oluyor. Çünkü afişler, billbordlar, internet reklamlarıyla her yeri işgal eden reklam kampanyaları yapıyorlar. Bazı filmler ise ancak sinemadaki çarpıcılıkları ile gösterime girdikten belli bir süre sonra insanların dilinde yer ediniyorlar. İşte hakkında pek konuşulmayan, bu bahar yayınlanacak 7 tuhaf film!

1-The Bad Batch

Ana Lily Amirpour tarafından yönetilen filmin başrol oyuncuları Jim Carrey ve Keanu Reeves gibi isimler. Game of Thrones’dan bildiğiniz Jason Mamoa da filmde oynayan oyunculardan. Çöl gibi bir yerde bir atık alanında geçen film, Texas Chainsaw Massacre ve Mad Max karışımı bir atmosferde geçiyor. 23 Haziran’da yayınlanması bekleniyor.

2-It Comes At Night

Filmin yönetmeni Trey Edward Shults, daha önce yalnızca bir film çekmiş bir isim. Ancak filmin fragmanı, izleyenlerin tüylerini diken diken edecek bir yapım olacağı izlenimini veriyor. Bir aileye musallat olmuş bir iblisin yarattığı terör ortamını anlatan film, doğa üstü öğeler barındıran bir yapım. 9 Haziran’da yayınlanması bekleniyor.

3-Free Fire

70’li yılların atmosferinde geçen Free Fire, adından da anlaşılacağı üzere bol çatışma sahnesine sahip bir sinema filmi -Martin Scorsese’den de bu beklenirdi zaten-. Filmin aktörlerinden biri prodüksiyon sırasında 7.000 tane merminin kullanılduğını ileri sürmüştü. 21 Nisan’da yayınlanması bekleniyor.

4-Kuso

Kuso, midenizi kelimenin tam anlamıyla bulandırabilecek kapasiteye sahip bir film. Yönetmeni Flying Lotus olan yapım, içinde birçok absürd sahneyi barındırıyor. Korku ve bilim-kurgu arasında bir formda çekilen Kuso, bir tür grotesk fantastik film sayılabilir. Film yönetmen ve yapımcılardan oluşan bir gruba özel gösterimle yakın zamanda sunulacak, ancak genel izleyici kitlesi için durum belli değil.

5-A Ghost Story

1990 yapımı “Hayalet” filmini çağrıştıran A Ghost Story filminin yönetmeni David Lowery. Öldükten sonra ailesiyle temas kurmaya çalışan beyaz çarşaflı bir hayaletin hikayesi anlatılıyor. 7 Temmuz’da yayınlanması bekleniyor.

6-My Entire High School Sinking Into the Sea

My Entire High School Sinking Into the Sea aslında bir animasyon film. Ancak içinde birçok rahatsız edici sahne barındırıyor. Liseli gençlerin başına gelen birçok absürd olayı konu ediniyor. 14 Nisan’da yayınlanması bekleniyor.

7-The Evil Within

Yönetmeni Andrew Getty olan film henüz yeni yayınlandı. Sadist, yalnız ve zihinsel problemleri olan ana karakter; antik bir aynanın içine hapsolmuş bir iblisle arkadaşlık etmeye başlar. Elm Sokağı Kabusu’nu andıran film sahneleri, bu filmin hayranları tarafından eminiz ki çok beğenilecektir.