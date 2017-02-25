Hiç Kimsenin Bir Açıklama Getiremediği 10 Gizemli Fotoğraf!

İçinde hayaletler, gizemli silüetler ve tuhaf kişiler olan birçok fotoğraf mevcut. İşte bunlardan çekildiği tarihten beri gizemini koruyan ve hala kimsenin açıklayamadığı 10 tanesi!

1-Zamanda Yolculuk Eden Hipster

1940’larda Kanada’da çekilmiş olan fotoğrafta herkes şapkalı ve kravatlı, bir kişi hariç. 2000’li yıllardan gelmiş gibi görünen bu kişi, o kalabalıkta ne yapıyordu dersiniz? Bunun cevabı yok. Ancak o dönemde bu tür kıyafetler üreten ne fabrika vardı ne de terzi!

2- “Babushka” İş Başında

ABD Başkanı JFK’nin suikaste kurban gittiği anlarda, olayı uzaktan izleyen gizemli bir kadın vardı. Bu kadın tesadüf eseri bir fotoğrafa yakalandı. Olay sonrasında her yerde aranan kadın, kayıplara karışmıştı. Bazıları bunun bir Sovyet ajanı olduğunu ileri sürdü.

3-Copper Ailesinin Resmi

1950’de Teksas’ta çekilen bu görüntüde; anne, çocuklar, anneanne poz vermiş. Ancak soldaki kötü niyetli ruhtan habersizler.

4-Mars’taki İnsan Silüeti

Viking 1 isimli uzay aracı 1976’da Mars’ta bu görüntüyü elde etti. Bazıları o dönemde, Mars’ta bir medeniyet olduğunun kanıtı olarak bu fotoğrafı öne sürüyordu. NASA bu konudaki spekülasyonlara karşılık bir açıklama yapmadı.

5-Fotoğraftaki Hayalet

Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde çekilen bu fotorafta ürkütücü bir ayrıntı var. Alttaki kişinin arkasında Freddy Jackson isimli kişinin de yüzü görülüyor. Ancak Freddy fotoğraftan yarım saat önce ölmüş. İnsan gerçekten hayret ediyor.

6-Arizona’daki Gizemli Işıklar

1997’de çekilen görüntüler, hiç kimenin açıklayamadığı bir fenomen. Sıradan bir vatandaşın çektiği bu olaya ABD’li yetkililerden açıklama gelmedi. Görüntüler 4 Temmuz’da çekildi. Bu Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu gün.

7-Mary Reeser’ın Ölümü

Bilim insanlarının bir türlü açıklama bulamadığı bu olay, hala gizemini koruyor. Mary Reeser bir kalorifer kazanı patlamasında öldü ve bedeni anında küle dönüştü. Merhumeden geri kalan yalnızca bu tek bacak oldu. Bunun nasıl olduğu bilinmiyor.

8-Büyük Kanyon’daki Gizemli Silüet

ABD’de turistik bir yer olan, doğa harikası Büyük Kanyon; her Amerikalının ömründe en az görmek istediği bir yer. Bu adam da tam kanyonun kenarında fotoğraf çekiyor. Filmler banyo edildikten sonra, turistin arkasında tıpkı azrail silüetinde bir kişinin olduğu görülüyor.

9-Kötü Ruhlar

Fotoğrafın yeniliğine aldanmayın. Bu 2016 yapımı Conjuring 2 filminde de konu edilen, kötü ruhlar tarafından hedef seçildiği ileri sürülen bir ailenin fotoğrafı. Dört çocuklu dul bir kadın olan Peggy Hodgson evlerinde kötü ruhların onları rahatsız ettiğini ileri sürüyordu. Polise, televizona ve birçok kişiye başvurmalarına rağmen 11 yaşındaki Janet’in içine giren şeytan bir türlü def edilememişti. İleri sürdüğü şeyler ne kadar doğru, hala muamma. Ancak olayın yaşandığı dönemde kamuoyunu çok meşgul etmişti.

10-Hook Adasındaki Deniz Canavarı

Bilim insanları zooloji kitaplarına yeni canlılar eklemekle uğraşadursun, bu resim 1964’te Avustralya’nın Hook adasında çekildi. Yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir ahtapot gibi elastiğimsi olan bu canavar gerçek mi bilinmiyor.