Hiçbir Güç Kaynağına İhtiyaç Duymadan Yüzen İlginç Robot

Bildiğiniz gibi özellikle son yılların en büyük teknoloji konusu robotlar ve yapay zekalar. Bu konu üzerinde çokça kafa yoran bilim insanları, yeni bir robot türü geliştirdiler. Hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymayan bu robot, kendi kendine yüzebiliyor.

Bu hafta Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech), Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlanan bir makalede ETH Zürih ile işbirliği içinde, mühendislerin motorsuz ve hatta güç kaynağı olmadan yüzebilen robotlar geliştirdiklerini duyurdular. Robot, aşağıya eklediğimiz videodan da görebileceğiniz üzere, yüzmek için kendi kendini tetikliyor.

Cihazın arkasında yatan mekanizma oldukça zeki olmasının yanı sıra, bir o kadar da basit. Sudaki makineler, sıcaklık değişimleri ile deforme olan malzemelerden yapıldıkları takdirde küçülüyorlar. Bu sayede de bu mini robotlar, sanki suda yüzüyormuş gibi genişleyebiliyor. Konu hakkında konuşan tasarımcı ve makine mühendisi Daraio, robotun çevresel uyarılara cevap vereceğini ve yapım aşamasında robotları kontrol eden malzemeler kullanılacağını belirtti.

Soğuk havalarda kıvrılan, sıcak havalarda gevşeyen esnek polimer üzerine kurulan robot, küreklere etki ediyor ve bu sayede robot kendini ileri iterek ilerlemiş oluyor. Bu bağlamda küreklerin boyutları da etki gösterme bakımından farklılık sağlayabiliyor. Hal böyle olunca mühendisler, farklı yön ve hızlarda yüzen robotlar üretebilmek için değişik kürek boylarından da yararlandılar.

Hala geliştirilmeye devam eden robot, şimdilik yük bile bırakabiliyor. Basit hareketleri bir araya getiren bilim insanları, bir takım karmaşık davranışların da bu sayede üstesinden gelineceğini belirtti. Tüm bunların yanı sıra ekip, robotlara pH veya tuzluluk gibi çevresel etkilere yanıt vermeleri için de bir dizi özellik eklemeye çalışıyor.