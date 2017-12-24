Masumiyetin Yeterli Olmadığını İspatlayan 10 Ölümcül Hayvan!

Hayvanlar alemi dünyanın en gizemli canlı türlerini barındıran yegane topluluk. Çoğu insanlara bu türlerden bazıları şirin mi şirin gözüküyorlar. Hayır, ev kedilerinden ya da civcivlerden bahsetmiyorum. Gerçek anlamda masum fakat bir o kadar ölümcül türler de var.

Hayvanlar aleminin dev memelilerinden filleri ele alalım. Gerçekten büyüleyici, zeki ve aynı zamanda tehlikeliler. Ancak ömürlerinin büyük kısmını son derece uysal bir yaşam stiliyle geçirirler. Zorunlu olmadıkça bir sineğe bile zarar vermezler. Nitekim filler kadar uysal, kediler ve yavru köpekler kadar şirin ama ölümcül olma konusunda yargılanmaması gereken hayvanlar var.

Muhtemelen dış görünüşlerine aldanıp haklarında bilgi sahibi olduktan sonra evinize almaktan vazgeçeceğiniz 10 hayvan:

10. Yavaş Loris:

Adı da kendisi de espri gibi olan primat türü. Büyük gözleri ve yumuşak kürkleri vardır. Ancak zehirlidirler. Hatta bir dokunuşta bulabilecek zehirleri insan üzerinde septik şoklara neden olabilir ve anında müdahale edilmezse ölümcül olur. Burneo adalarındaki ormanlarda geceleri ortaya çıkarlar.

9. Bal Porsuğu:

Bu hayvanın boyutlarının sizi kandırmasına izin vermeyin. Güney Afrika ve Botsvana çöllerinde yaşayan küçük bir etoburdur. Dünyanın en korkusuz hayvanı gibi bir üne sahiptir. Bu hayvanlar küçük bir köpek büyüklüğünde olurlar ancak timsahlar, antiloplar, kobralar ve siyah mambalar gibi zararlı büyük yılanlarla beslenirler.

8. Koala:

Popüler inancın aksine, koalalar ayı değildirler. Yavruları yeteri kadar büyüyene dek annelerinin çantalarında yetişirler. Okaliptus ormanlarındaki ağaçlarda yaşarlar ve olabildiğince az enerjiye ihtiyaç duyarlar. Yetişkin bir koalanın ağırlığı 9-14 kilogram olup, keskin dişler ve güçlü çenelerle birlikte keskin pençelere sahiptir. Tehdit altındayken tüm enerjilerini hızlı saldırılar için kullandıkları gözlemlenmiştir.

7. Kızıl Panda:

Kesinlikle sarılmak istemeyeceğiniz bir hayvan türüdür. Genellikle yalnız gezerler, karşı cinsleriyle kısa ilişkiler yaşarlar. En uzun birliktelikleri sadece doğumdan sonra anneleriyle geçirdikleri ortalama 1 yıldır. 64 cm boya sahiplerdir ve etleri kolay parçalamak için tasarlanmış dişleri vardır. Sadece Himalaya dağlarının soğuk eteklerinde görüldüler.

6. Koni Salyangozu:

Güzel, karmaşık desenli, kahverengi-beyaz kabukları, onları kabuklu deniz avcıları için ideal kılıyor ancak dokunmak istemeyebilirsiniz. Endonezya’da keşfedilen koni salyangozu, Anbonia olarak da bilinir. Yaratık, Hint Pasifik’i resiflerinde yaşar ve 15 cm kadar boya sahip olabilir. Bir insanı bile öldürebilecek kadar güçlü zehir salgılarlar. Üstelik bu hayvanın zehrine karşı hala panzehir üretilmedi. Bir gün karşılaşır ve elinize alırsanız şansınız yok demektir.

5. Kirpi Balığı:

Kabakulakları, sevimli yüzleri ve boyutları aldatabilir. Vücutlarını havayla doldurabilirler ve yırtıcıları savuşturmak için daha büyük görünmek isterler. Dokunduğunuzda herhangi bir zararları bulunmazken, yendikleri sırada ölümcül olurlar. Bir kirpi balığındaki zehir miktarı tek başına 30 yetişkin insanı öldürebilir. Buna rağmen Japon mutfağında farklı tekniklerle pişirilen yemek versiyonları bulunur ve hatta her yıl birkaç ölüm yaşanır.

4. Zehir Oku Kurbağası:

Bu küçük ve güzel amfibiyen, Kolombiya'nın yağmur ormanlarında yaşar ve son derece zehirlidir. Yaklaşık 5 cm boya sahip olurlar ve tek birisinin vücudundaki zehir 10 yetişkin insanı öldürebilecek kadar güçlüdür. Kolombiya'nın yerli Embera halkı bu zehri oklarının ucuna sürerler. Çünkü zehri kana karıştığı an ani ölüm yaşanır. Ayrıca ilaç üretiminde ağrı kesici olarak kullanılan bir zehir bileşimine sahipler.

3. Afrika Mandası:

Cape Buffalo sürüsünden bir üyenin canına kast ederseniz, diğer sürü üyeleri muhtemelen sizi öldürene kadar durmazlar. Afrika’daki başka av hayvanlarından daha fazla av öldürürler. Avları arasında zaman zaman aslanların görüldüğü de olmuştur. Hatta aslanların sürülerine saldırısından sonra aslan yavrularını öldürerek cevap verirler.

2. Çeçe Sineği:

Bu sinir bozucu sinekler Afrika'da bulunurlar ve ısırıkları uyku hastalığına neden olabilir. Belirtiler arasında yüksek ateş, yorgunluk, kas ağrıları ve baş ağrısı vardır. Zamanla psikolojik çalkantılara, uyku bozukluklarına, sinir nöbetlerine ve komalara neden olurlar. Salgılarının etki ettiği yer doğrudan sinir sistemidir. Isırıklarıyla başa çıkmak için çeşitli ilaçlar ve iğneler üretilmiştir.

1. Mavi Halkalı Ahtapot:

Bu şaşırtıcı derecede güzel görünen ahtapot türü, denizdeki en ölümcül hayvanlardan biri olarak kabul edilir. Mavi renkli halkalarındaki zehri ölümcüldür. Avustralya'daki sularda ve doğu Hint Pasifiği'nde görülmüşlerdir. Özellikle insanların yüzebilecekleri derinliklerde bulunabilirler. En ilginci ise eğer sizi ısırırsa ruhunuz bile duymaz ve ardından yutkunma, nefes alma sıkıntıları yaşarsınız. Ardından görme bozuklukları ve konuşmada güçlükle beraber, mide bulantısı ve kusma gibi durumlarla da karşılaşılabilirsiniz. Solunum yetmezliği ve felç meydana ihtimalleri ve bilinç kaybının devam ettiği süreçte eğer müdahalede gecikilirse sonuç ölümdür.