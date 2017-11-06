Buna özellikle dikkat ettiniz mi bilmiyorum, fakat dünyadaki hiçbir ülkenin bayrağında mor rengi bulunmuyor. Peki bunun sebebini biliyor musunuz?

Öncelikle şunu söylemek gerekiyor; mor rengi tarihin bazı dönemlerinde kullanılmış fakat günümüzdeki bir bayrakta bulunmuyor. Bunun arkasında ise bazı tarihsel olaylar mevcut.

Mor rengi, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin ‘favori’ rengi olmuş. Kısacası geçmiş dönemlerde bu rengi yalnızca ‘soylu’ sınıfından olanlar kullanabiliyorlarmış. Örneğin Pers kralı 2. Kiros’un pelerini mor rengindeymiş. Bazı Roma İmparatorları bu renge öylesine önem veriyorlarmış ki sıradan insanların bu renkte bir kıyafet giymesini engelleyen kanunlar dahi çıkarmışlar. Karşı koyanın cezası ise ölümmüş. Bu renk, en çok da Bizans İmparatorluğu’nda görülüyormuş.

Hala tam olarak sebebine değinmedik: Neden yalnızca tarihteki ‘soylu’ olarak adlandırılan bu kişiler, neden mor rengini kullanıyorlar? Sebebi aslında basit; ekonomik.

Mor, tarih boyunca üretilmesi en zor renk olmuş. Bu renk, Lübnan’daki Antik şehir Tire’de, pek kolay bulunamayan bir kabuklu deniz canlısından üretilebiliyormuş. Ve bu canlı öylesine nadir sayıdaymış ki altından bile daha değerliymiş. Bir gram mor boyanın üretilebilmesi için bu kabuklu canlılardan 10 bin tane bulunması gerekiyormuş.

Bu renkte yapılan kıyafetler de açıkladığımız sebepten ötürü oldukça pahalıymış. Bunu da şu şekilde açıklayalım: Bir kilo mor rengindeki yün, sıradan bir insanın bir yıllık kazancına eş değermiş. Mor rengi, 1850’li yıllarda sentetik boyaların ortaya çıkmasıyla yaygınlaşmaya başlamış.