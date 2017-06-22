Yeni Bilmece: Peru’da Keşfedilen Volkan Şeklindeki Piramit!

Peru'daki Nepeña vadisinde "El Volcán" olarak bilinen piramidal bir yapı keşfedilmiş ve bilim dünyasını şaşkına çevirmişti. Coğrafik olarak hiçbir doğal volkan barındırmayan Peru, nasıl oluyor da antik insanlar tarafından yapılan böyle bir yapıya sahip olabiliyor?

Gizemli piramit, keşfedilişinden bu yana şekli itibariyle arkeologların ve bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam etti. ABD’deki Missouri Üniversitesi’inden bir ekip, 1960'larda keşfedilen yapı hakkında bir araştırma yürüttü.

"El Volcan" olarak bilinen yapı 15.5 metre yüksekliğe ve yanardağlardakine benzer şekilde olan bir iç kratere sahip:

Bilim insanları, piramidin kraterinde bir çukur kazdılar ve kerpiç bir tabakanın altına konumlandırılmış bir merdivenin yanı sıra bir de ocak keşfettiler. Ayrıca karbon tarihleme uzmanları ve tarih bilimciler, piramidin güneş tutulması olayını kutlamak için yapıldığını ortaya çıkardılar. Yayınlanan verilere göre tam olarak ne zaman yapıldığı tespit edilemeyen piramidin, MÖ 900 ila MÖ 200 yılları arasında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Şok edici tespitler ekip tarafından şu şekilde açıklandı:

"Piramidin ilk inşa edildiği tarih henüz net olarak bilinmiyor. San Isidrio'daki yüzey seramikleri, El Volcán'da bulunan seramiklerden bazılarına benzemekle birlikte, bölgeye antik dönemde yapılan bir ithalatın izlerini taşıyor. Yapı, yukarıdan bakıldığında volkanik bir konik şekli andırıyor. Bu nedenle de sit alanını El Volcán olarak adlandırmış bulunuyoruz. Bununla birlikte, El Volcán'ın yakınında esin kaynağı olabilecek bir yanardağ modeli bulunmuyor. Aslında Peru’da da benzer bir yanardağ modeli de bulunmuyor.”

Piramit, Orta ve Güney Amerika'daki diğer yapılar kadar uzun değilken, garip krater şekli diğer tüm piramit örneklerinden ayrılmasını sağlıyor.

Araştırmacılara göre piramidin alışılmadık şekli ardındaki gizemi çözmek epey vakit alacak. Yapım amacının tam olarak bilinmemesiyle birlikte burada hangi faaliyetlerin yürütüldüğü de yeterince netlik kazanabilmiş değil. Ancak son veriler, piramidin kasıtlı olarak bir volkan şeklinde yapıldığı gerçeğini gözler önüne seriyor.