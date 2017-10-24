Yıllardır Yüzünden ve Ellerinden Kan Fışkıran Talihsiz Kadın

Bir korku filmi gibi olsa da tamamen gerçek bir hikayeyle karşı karşıyayız. İtalya’da yaşayan 21 yaşındaki bu genç kadının ne yüzünde, ne de ellerinde bir yara bile yok. Ancak 3 yıldır derisi kan atıyor.

İsmi açıklanmayan İtalyan bir genç kadın, cildinin sürekli bu durumu yaşatması ve doktorların bir çare bulamaması nedeniyle uzun süre kendisini toplumdan izole etmiş ve ağır depresyonlar geçirmiş durumda. Floransa Üniversitesi'nden dermatolog Roberto Maglie ve Marzia Caproni ikilisi tarafından inceleme alınan hasta üzerine akademik bir çalışma ve ardından muayene işlemleri başlatıldı.

Doktorlar ilk etapta genç kadının kanını, hücre sayısı ve pıhtılaşma faktörleri açısından teste tabi tuttular. Her iki değer de normal görünüyordu. Yapılan araştırma sonucunda ona hematohidroz tanısı koyuldu. Bu rahasızlık, halk arasında kan terlemesi olarak bilinir.

Araştırma ekibi verdikleri demeçte: "Şimdiye kadar böyle bir davayı hiç görmediğimizi açıkça söyleyebiliriz. Sanırım bu kişinin, mikroskobik düzeyde çok tuhaf bir anatomik kusuru olduğu anlaşılıyor.” açıklamasında bulundu.

Hematohidroz hastalığı Leonardo da Vinci’nin savaş öncesinde "kan terleyen bir askeri tarif ediyor" ifadesiyle de ortak noktaya çıkıyor. Tarihin farklı dönemlerine görünen bu rahatsızlık yaygın olmamakla beraber, kültürel olarak farklı dinsel sembollerde karşımıza çıkabiliyor.

21 yaşındaki genç, ilaç tedavisine başladı ve yüzündeki terleme azalmaya başladı.