Hiçbir Yardım Almadan Testere Kullanmayı Öğrenen Orangutan

Vahşi hayvanlar kıvrak zekaları ile büyülemeye devam ediyorlar.

BBC'nin yeni başlayan belgeseli 'Spy in the Wild', bir şaşırtıcı bölümü daha geride bıraktı.

Gerçeklerine oldukça benzeyen hayvan görünümlü robotların vahşi doğaya salındığı ve diğer hayvanların arasına karışan robotların üzerinde bulunan kameralar ile de hayvanların gözlemlendiği programda, daha önceden aralarına aldıkları robot yavru maymunun öldüğünü sanınca adeta yas tutan maymunların videosunu sizler ile paylaşmıştık.

Yeni bölümde ise baş kahramanımız yine maymun ailesinin bir üyesi olan orangutan. Bulunduğu ortama bir adet testere ve kesmesi için uygun kalınlıkta birkaç dal bırakılan orangutan, sanki daha önceden testere kullanmış gibi aleti hemen benimsiyor, hatta dalları sabitlemek için ayaklarını bile kullanıyor.

Robot orangutanın kendisine eşlik ettiğini farkettiği anda da iş bir nevi yarışa dönüşüyor.