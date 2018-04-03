Dünyanın dört bir yanından çeşitli eğitim kurumu, ücretli ya da ücretsiz binlerce online eğitim programı sunuyorlar. Bunlar arasında en çok ücretsiz olanları sevdiğinizi biliyoruz. O halde doğru yere geldiğiniz. Tek ihtiyacınız olan biraz İngilizce ve zaman yaratmak.

Bundan 6 yıl önce MIT ve Stanford gibi dünyanın önde gelen eğitim kurumları, internet üzerinden resmi bir şekilde eğitim vermeye başladılar. Geçen sürede çok fazla şey değişti ve ücretsiz olarak sertifikalandırılan sayısız online eğitim bulunuyor. Bunlardan bazıları Google’ın sunduğu Dijital Atölye ve ÖDTÜ tarafından sunulan Bilgeiş platformu.

İnternet üzerinden bir şeyler öğrenmek konusunda kendinizi zorluyorsanız, İngilizce dilinde olan eğitimlerin çok daha fazla içeriğe sahip olduklarını keşfetmişsinizdir. İşte tam da bu konuda harika bir kaynak olan Class Central’in 470 online eğitim kursu erişime açıldı. Yazılım ve bilgisayar bilimleri konusunda kendini geliştirmek isteyenlerin gözden kaçırmaması gereken bir kaynak oldu.

Kurslar, çeşitli üniversitelerin desteği ile hazırlanan ücretsiz içeriklere sahipler:

Dersler, Başlangıç, Orta Seviye ve İleri Düzey olmak üzere üç farklı kategori altında toplanıyorlar. Odaklandıkları konular ise veri bilimi ve programlama olarak göze çarpıyor. Yayınlanan son kurslarla birlikte platformdaki binlerce eğitimi sadece 470 adedi eklendi. Ancak bilgisayar bilimlerine odaklananlar için buraya bıraktığımız yararlı bir liste de var.

Ayrıca aynı internet sitesinin sunduğu üç farklı başlık olan Computer Science, Data Science​, Programming​ eğitimlerine de üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İnternet, arayıp bulana, bulmak ve öğrenmek isteyene bütün nimetleri sunuyor. Yalan haberlerin dolaştığı, birbirinden rahatsız edici olayların bulunduğu bu ortam, online eğitimler sayesinde isteyene çok şey veriyor.