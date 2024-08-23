İngiltere'de çalışmalarını sürdüren bilim insanları, hidrojel malzemeye Pong oynatmayı başardılar. Bu çalışma, sentetik malzemelerin kendi hafızasının olabileceği anlamına geliyor.

İngiltere'de hizmet vermekte olan Reading Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, ilginç bir çalışmaya imza attılar. Bu çalışma kapsamında hidrojel malzemeye elektrotlar bağlayan bilim insanları, bu yapıya ikonik bir oyun olan Pong'u oynatmayı başardılar. Üstelik hidrojel, zamanla daha iyi hâle gelmişti.

Pek çok kişi, Pong oyununu bilir. 1970'li yıllarda hayatımıza giren bu oyun, masa tenisinin oldukça ilkel bir versiyonudur. Yapmanız gereken tek şey, elinizdeki kumanda ile size karşı gelen topu karşılayabilmektir. İşte yapılan araştırma, hidrojel malzemelerin bile Pong oynayabildiğini gözler önüne serdi. Yapılan araştırma, sentetik ortamda üretilen malzemelerin kendi hafızalarının olabileceği anlamına geliyor.

İşte hidrojelin Pong oynadığı anlar

Hidrojele Pong oynatmayı başaran Dr. Yoshikatsu Hayashi, yaptıkları çalışmayla ilgili olarak "Araştırmamız, çok basit malzemelerin bile tipik olarak canlı sistemler veya gelişmiş yapay zekâ ile ilişkilendirilen karmaşık, uyarlanabilir davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada; bundan birkaç yıl önce de yine hidrojeller üzerinden bir çalışma yapılmış ve bu çalışma kapsamında hidrojelin, masa tenisine benzer oyunlar oynayabileceği tespit edilmişti. Yapılan yeni araştırma, 2022 yılında yapılan araştırmayı doğrulamış oldu. Ancak bu demek olmuyor ki hidrojellerle istenildiği gibi oynanabilir. Bilim insanları, konuyla ilgili çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.