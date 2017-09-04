Atom Bombası İle Hidrojen Bombası Arasındaki Fark Nedir?

Hidrojen bombası ile klasik atom bombası ne anlamda farklılık arz ederler? Bu durum Amerika ve müttefiklerini neden ilgilendiriyor? Bakın uzmanlar bu konuda ne söylüyorlar.

Kuzey Kore’nin iddiasına göre Pazar günü gerçekleştirilen nükleer patama, daha önce gerçekleştirilen beş nükleer denemeye oranla büyük bir gelişme kaydedildiği anlamını taşıyor zira, bu denemede bir adet hidrojen bombası, başarılı bir şekilde patlatılmış.

Peki hidrojen bombası ile klasik atom bombası ne anlamda farklılık arz ederler? Ve bu durum Amerika ve müttefiklerini neden ilgilendiriyor? Bakın uzmanlar bu konuda ne söylüyorlar.

Nükleer silahlar nasıl çalışır?

Nükleer silahlar, bombanın atomik materyalleri içerisinde kilitli bulunan tahrip edici enerjiyi açığa çıkaran patlayıcı reaksiyonu tetiklerler.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından Japonya’nın Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine ikinci dünya savaşı esnasında atılan ilk atomik silahlar, bu tetikleme işlemini fizyon yoluyla gerçekleştirmişlerdi: Durağan olmayan Uranyum ve Plutonyum atomlarının bölünmesi suretiyle alt atomsal boyuttaki nötronlarının serbest kalmalarını sağlayarak, daha fazla atomun çarpışmasına neden olmak ve böylece yok edici bir patlama gerçekleştirmek.

Hidrojen bombasının farkı nedir?

Aynı zamanda termonükleer bomba ya da H-Bombası olarak da bilinen hidrojen bombası, atomik patlamanın gücünü arttırmak için ikincil aşamada reaksiyonlar kullanır.

Bu aşama ise füzyondur. Füzyon, güneşe yakıt sağlayan işlemde olduğu gibi hidrojen atomlarından oluşan bir ezme oluşturur. Bu oldukça hafif olan atomlar bir araya geldiklerinde yok edici enerji dalgaları şeklinde nötron açığa çıkarırlar.

Hidrojen bombası, hidrojenin çeşitleri olan döteryum ve trityum elementlerinden oluşan küçük miktarları baskılayarak bir araya getiren muazzam bir itme gücü elde etmek için birincil fizyon patlaması kullanır. Serbest kalan nötron sürüleri, çevrelerini saran uranyum tabakasının patlayıcı zincir reaksiyonunu güçlendirebilirler. Böylece tekil bir uranyum fizyonundan çok daha yıkıcı bir patlama oluştururlar.

Amerika’nın 1954 yılında ‘Bikini’ adlı mercan adasında gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesi, 1945’te Hiroshima’ya atılan atom bombasından 1.000 kat daha güçlüydü. Bunun yanında İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya’ da hidrojen bombaları üretmiş olan ülkeler arasında yer alıyorlar.