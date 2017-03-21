İspanyol otomobil devi SEAT, dünya genelinde artan elektrikli otomobil dünyasına alternatif olarak atık sudaki biyoyakıt ile çalışan Leon modelini duyurdu!

Son dönemde özellikle Tesla ile elektrikli ve hibrit araçlar ön plana çıkarken diğer yandan gerek hidrojen gerekse farklı biyoyakıtlar ile otomobil çalışmaları sürüyor. Yenilenebilir ve doğal enerji kaynakları kullanılarak üretilen otomobil yakıtları için ise bu sefer sıra SEAT’a geldi.

İspanyol devi SEAT’ın en popüler otomobili olan Leon, Aqualia isimli su yönetim şirketi ile ortak çalışma sonucunda atık sudaki biyoyakıt ile çalışır hale getirildi. Otomobillerdeki benzin ile çalışanlara nazaran %80 daha az karbondioksit emisyonu sunarken, muhteşem bir azalma sağlıyor.

Özellikle verilen bilgiye göre sadece İspanya genelinde 1.5 milyondan fazla olimpik havuz bulunurken bu havuzlardan ortalama 4.000 kübik hektometrelik sıvı atık ortaya çıkıyor. Eğer bu biyoyakıt sistemi İspanya’da kullanılmaya başlarsa sadece havuzlardaki bu atık su sayesinde 150 araca günlük 100km’den fazla menzil sağlayabilecek.

Özellikle İspanya’da kullanılabileceği öngörülen bu arıtmanın dünyaya yayılması ise biraz düşük ihtimal diyebilirim. Çünkü elektrikli ve özellikle hibrit araçlar yaygınlaşırken bu elektrikli otomobillerin %80 azaltılmış CO2 emisyonu yerine net %0’a düşürmesi çevrecilik açısından daha önemli olacak.