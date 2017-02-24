Hidrolik Baskı Makinesi, Adamantiuma Karşı!

Kimleri, neleri dize getiren hidrolik baskı makinesi, bu kez sağlam kayaya tosladı.

Bu zamana kadar pek çok maddeyi, eşyayı, cihazı tuzla buz eden hidrolik baskı makineleri, son dönemlerde YouTube'un da en popüler şeylerinden biri konumundalar.

Fakat bu kez hidrolik baskı makinesi baltayı sağlam taşa vurdu. Genelde hidrolik baskı makinesinin bir şeyi ezip biçmesine alıştık. Fakat bu kez roller değişiyor. Ezilen, büzülen, hidrolik baskı makinesi oluyor.

Şimdi, haberin burasına kadar gelip, bir de videoyu izleyip hiçbir şey olmamış gibi ayrılmayı planlıyorsanız size kötü bir haberimiz var; arkadaşlar adamantium diye bir madde mevcut değil.

Zaten videoda da Wolverine pençesini gördünüz. Aslında bu video, 3 Mart'ta vizyona girecek Logan filmi için sponsorlu olarak çekilmiş bir video. Adamantium adlı madde de Marvel Comics tarafından yaratılmış, hayali bir madde diyebiliriz. Özellikle X-Men filmlerini izlemiş olanlar adamantiumu daha önceden de duymuştur zaten. Uzun lafın kısası video bir reklam videosu olmuş, fakat on numara olmuş.