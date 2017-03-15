Hikayeler Özelliği Şimdi de Facebook'ta!

Mark Zuckerberg’ün sahibi olduğu Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger’ın ardından normal Facebook’ta da hikayeler/snap özelliği geldi.

Facebook’un ciddi manada gözüne diktiği Snapchat özelliklerini ilk olarak Instagram’a getirmişti. Ardından bu ortamda sevilince WhatsApp’a bile getiren Facebook, ardından Facebook Messenger’da da Messenger Day adıyla bu özelliği sunmuştu.

Görünüşe göre bu durum yetmemiş olacak ki, şimdi de Facebook’un kendi uygulamasında da snap atma/hikayeler özelliği geldi.

Şu anda sadece bazı kullanıcılarda bulunan bu özellik, kısa süre içerisinde iOS ve Android kullanan tüm Facebook kullanıcılarına getirileceği tahmin ediliyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi Instagram’a benzer bir biçimde sıralanan hikayeler, artık Facebook dünyasında da bulunacak. Sanırım Facebook’ta ve Instagram!da, hatta WhatsApp’ta bile böyle özellikler olunca kitlenin Snapchat’e gerek duymayacağı düşünülüyor olabilir.