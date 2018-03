Hikayesiyle Dikkat Çeken, 'A Way Out' Oyunu Piyasaya Sürülüyor

İlk incelemelerde büyük beğeni toplayan ve 29 incelemede 80 puan alan A Way Out, 23 Mart’ta piyasaya sürülecek.

İlk duyurulduğu sırada A Way Out, E3 2017 fuarının en çok dikkat çeken oyunlarından bir tanesi haline gelmişti. Brothers: A Tale of Two Sons oyuncusunun geliştiricisi Hazelight, tarafından tasarlanan oyun oldukça kapsamlı bir hikayeye sahip. Ayrıca Electronic Arts’ın dağıtım kısmını üstlendiği oyunun dinamikleri de oldukça kaliteli.

Eğer A Way Out’u ilk defa duyuyorsanız öncelikle bu oyunun diğer çıkacak olan AAA oyunlardan biraz farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyunda herhangi bir çevirim içi rekabet modu bulunmuyor ve dilerseniz tüm hikayeyi bilgisayara karşı oynayarak bitirebiliyorsunuz. Dilerseniz de Vincent ve Leo karakterlerini kontrol ederek oyunda iki kişi birlikte ilerleyebilirsiniz. Bana sorarsanız bir oyun satın alıp iki kişi oynamak oldukça güzel bir durum.

Ayrıca oyunda seçtiğiniz karaktere bağlı olarak 3 farklı hikaye modu bulunuyor. Örnek vermek gerekirse oyunu ilk olarak Vincent ile bitirdiğinizde, daha sonra Leo’yla oynayarak hikayeye farklı bir açıdan bakabilirsiniz. İki kişi birlikte oynarsanız da tüm hikayelerin iç içe olduğu derinleştirilmiş bir modda oynayacaksınız.

23 Mart’ta piyasaya sürülecek oyunun hikaye gidişatının seçimlere dayalı göstereceği farklılıklar konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Neredeyse Netflix filmi kadar sürükleyici bir seneryosu olan A Way Out, seçimlere dayalı farklılıklara da sahipse gerçekten büyük beğeni toplayabilir. Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyunu Origin üzerinden satın aldıktan sonra, PlayStation 4 (89 TL) , Xbox One (129 TL) ve PC (29.99 euro) platformlarında oynayabileceğiz.