Oyuncuların ve Korsanların Trollendiği 10 Oyun

Bazı oyuncular, oyunlarda hileye fazla düşkün oluyorlar. Korsan yayıncılar ise oyunların açıklarından faydalanmaya çalışıyorlar. Bunları bilen zeki geliştiricilerden bazıları, korsanları ve hilebaz oyuncuları trollemişler. İşte bunlardan 10 tanesi!

Oyunlar, doğaları gereği önümüze bir sürü engel ve çözülmesi gereken problem koyarlar. Sıkı oyuncuların bazıları ise, sadece oyunlardaki engelleri değil; bir oyun konsolu için yapılmış oyunu başka konsolda oynama, oyunların hilelerini bulma gibi problemleri de aşıyorlar. Ancak oyun tasarımcıları da sıkı birer problem çözücü oldukları için hilebaz oyuncuları trolleyebiliyorlar. İşte bunlardan 10 tanesi!

1-Earthbound

Belki de hilebazları trolleyen en eski oyunlardan biri olan Earthbound, 1995’te ABD’de yayınlandı. Oyun, oynanması için tasarlandığı konsoldan başkasında oynanınca bir uyarı çıkıyor ve “Bu konsolda oynanması için tasarlanmadı” diyor. Oyun ayrıca korsanlar tarafından kopyalanmış ise içinde bulunduğu elektronik kartın hafızasını kontrol ederek bunun korsan bir kopya olduğunu anlıyor ve oynayanlara normalden daha fazla canavar çıkartıyor. Eğer oyuncu her şeye rağmen oyunun son bölümüne gelmeyi başarırsa donuyor ve kaydettiğiniz bölümleri siliyor.

2-Grand Theft Auto

Eğer GTA’nın korsan bir kopyasını kullanıyorsanız oyundaki kameraman, tıpkı sarhoşmuş gibi görüntü bulanıklaşıyor. GTA 5’te ise bazı hileciler, Duke O’Death isimli aracı singleplayer oyundan multiplayer’a geçirmeyi başardılar. Bunu keşfeden Rockstar Games, hile yapanları cezalandırmak için bir yöntem geliştirdi. Ne zaman bir hilekar Duke O’Death aracını almak istese araç patlıyor ve oyuncu ölüyor.

3-Donkey Kong 64

1999 yılında Nintendo 64 için geliştirilen bu oyun, birçok hilecinin ağzını sulandırıyordu. Gameshark bu dönemde en çok kullanılan hile aracıydı. Eğer Gameshark kodunu oyunu kaydetmeden kullanıyorsanız, bir problem çıkmıyordu. Ancak diğer türlü save ederseniz Donkey Kong oyun kartınız bozuluyor, oyun ekranı karıncalanıyordu. Bunu düzeltmenin bir yolu yoktu!

4-Crysis Warhead

Oyun geliştirici firma, korsanları trollemek için çok yaratıcı bir yöntem bulmuş. Eğer oyunu sahte bir kopyadan oynuyorsanız, silahınızdan kurşun yerine tavuklar fırlıyor. Eh, bu da karşınızdaki düşmana pek bir zarar vermiyor.

5-Monster Hunter 3

2009’da Capcom tarafından geliştirilen oyun, hile yapanlara “hafif” cezalar veriyor. Eğer oyunda hile yaptığınız anlaşılırsa, yalnızca 7000 yıl ceza alıyorsunuz. Herhalde hiçbirimiz 7000 yıl yaşayamayacağımıza göre aslında bu bir yaşam boyu oyundan banlanma cezası.

6-Spyro: Year Of Dragon

Spyro, çocular için ejderha temalı bir oyun. Oyunun korsan kopyasını kullandığınızda karşınıza bir peri çıkıyor ve elinizdekinin sahte olduğunu söylüyor. Sonrasında ihtiyacınız olan yumurtalar kayboluyor. Eğer bir hacker tarafından bunlar düzeltilirse karşınıza yeni yeni hatalar çıkıyor. Hatta belli bir noktadan sonra oyunun dili Almanca’ya dönüyor.

7-Serious Sam 3: BFE

Seriouns Sam’i çalan korsanlar ve bu sürümü satın alan kullanıcılar, oyunu bir türlü rahat rahat oynayamıyorlar. Çünkü kırmızı dev bir akrep oyun boyunca peşinizi bırakmıyor. Ölümsüz olması da cabası! Eğer bir şekilde bu akrebi atlatırsanız oyun kendini varsayılan moda alıyor ve sürekli bir çember biçiminde hareket etmenizi sağlıyor.

8-The Talos Principle

Eğer bu oyunun korsan bir versiyonu elinizdeyse asansörde sıkışıp kalmanız normal. Bunun çözümü de yok, çünkü geliştirici firma korsanları ve korsan kullananları bu şekilde trollemiş!

9-Dark Souls 2

Dark Souls hilebazları, hilebazlara kırdırarak bir cezalandırma yöntemi geliştirmiş. Geliştiriciler bir “Hapishane Server’ı” yaratarak, hile yapanları burada bir tür araf ile banlamış.

10-Guild Wars 2

J. T. Darkside isimli bir oyuncu, kendi karakterini hızlandıran, teleport olmasını sağlayan ve diğer oyuncuları kolayca öldürmesini sağlayan bir program yazmıştı. Bunu farkeden geliştirici firma, Darkside’ın karakterini ele geçirdi ve tüm kıyafetlerini çıkardı. Sonra karakteri yüksek bir tepeye çıkardı ve aşağı attı. Gamer, ayrıca oyundan yaşam boyu banlandı.