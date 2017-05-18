Hindistan'da Halk Yeni Doğan Tek Gözlü Keçiye Tapıyor!

Genetik bir bozukluktan kaynaklanan tek gözlülük, Hindistan’da doğan bir keçide var olunca halk kısa sürede şaşkınlığını atıp onu kutsal ilan etti.

10 Mayıs’ta dünyaya gelen tek gözlü keçi, aslında siklopi denilen bir genetik bozukluğa sahip. Tarih boyunca farklı hayvanlarda ve insanlarda görülen siklopi, Yunan Mitolojisi’inde de olduğu gibi eski inançlarda Tek Gözlü Dev gibi farklı efsanelerin oluşmasına sebep olmuştu.

Günümüzde modern tıp ve genetik bilimi bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını tespit edebiliyor. Ancak Hindistan’ın Assam kentinde doğan keçi için modern bilimlerin sözü geçmiyor. Normalde kısa süre içerisinde ölen siklopi rahatsızlığına sahip canlılar gibi bu keçi de bir süre sonra yaşama gözünü yumacak.

Gebelik esnasında erken dönemde ayrılmayan sağ ve sol organlar, bu rahatsızlık sebebiyle ayrılmadan gelişirler. Bazı durumlarda beynin de yeteri kadar gelişmediği ve yaşamsal fonksiyonları bile kontrol edemediği görülür. Doğum, çoğu zaman göz kapakları ve kirpikler oluşmamış bir şekilde gerçekleşir.

Şu an da keçiyi görmek isteyen bir çok insan köye akın ediyor. Yerel halk keçiyi kutsal ilan etmiş, birçoğu tapınmaya başlamış bile. Keçinin sahibi Mukhuri Das şunları söylüyor: “Onu gördüğümde şok oldum. Buraya gelen insanlar onun birkaç gün sonra öleceğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bebek keçi evimizde doğdu ve Tanrı’nın bir parçası olabilir. Ayrıca bizi meşhur ettiği için çok mutluyuz.”

Çok nadir rastlanan bir genetik mutasyon olan siklopi ya da tek gözlülük, radyasyon, akraba evliliği gibi etkenlerden kaynaklanan genetik bozukluklar sonucunda anne karnındaki gelişimin seyrini değiştiriyor.