Hindistan'da Nokia 6 için Kayıt Sayısı 1 Milyonu Geçti!

HMD firmasının Hindistan marketine "özel olarak" tanıttığı Nokia 6 için kayıt olan kişi sayısı 1 milyonu geçti.

Haziran ayında Hindistan pazarına tanıtılan Nokia 6 akıllı telefon için Temmuz'un ortasında Amazon'un kayıtları başlamıştı. Ağustos'un 23'ünde yapılacak flaş indirimde telefonu almaya hak kazanmak için başlatılan bu kayıt sistemindeki kişi sayısı şimdiden 1 milyonu aşmış durumda.

Hindistan pazarına daha yeni sunulacak ürünün üzerine konulan 15.000 INR yani 235 dolarlık etiket, telefonu tüketiciler için oldukça ilginç hale getirmiş durumda. Firmanın bu kayıtlarla henüz kimseden ön sipariş alması söz konusu değil. Amazon'dan kayıt yaptıran müşteriler 23 Ağustos'taki "flaş indirim"de telefonu satın almaya hak kazanacak.

Bu indirime flaş denmesinin sebebi muhtemelen üretilecek adedin az sayıda olmasından geliyor. Aynı stratejiyi bir çok Çinli firmada da görmüştük ve hepsinde az sayıda ürün satışa çıkarılıp anında tüketilmişti. HMD'nin elinde 1 milyon talebi karşılayacak Nokia 6 var mıdır bilemiyoruz ancak Nokia 3 ve 5 modelleri ilk olarak mağazalara çıkıp ardından çevrimiçi satış platformlarına geçmişti.

Ülkemizde zaten bir çok platformdan satın alınması mümkün olan cihaza bizden sonra ulaşan ülkeler olması gerçekten hayret verici. Nokia 6'nın ülkemizdeki resmi satış fiyatı 1.399 TL.