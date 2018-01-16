Hindistan’ın sessiz sakin köylerinden Begusarai’de yaşayan Amarjeet Sada isimli çocuk, dünyanın en küçük seri katili olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Seri katil, tek başına dahi oldukça ürkütücü bir kavram. Konu üzerine (geçmişte çok daha fazla) onlarca film yapılmış, her izlediğimizde aynı korkuyu yaşamamıza sebep olmuştur. İşte bunun gerçek hayattaki versiyonuna bir de ‘çocuk’ ekleyin. Daha da ürkütücü oldu, değil mi?

Hindistan’ın kendi halinde olan köylerinden Begusarai’de yaşayan Amarjeet Sada, dünyanın en küçük seri katili olarak kayıtlara geçti. Amarjeet, son olarak 6 aylık bir bebeği öldürdükten sonra gözaltına alındı.

Olay şu şekilde gelişti. Bebeğin annesi, işlerini halletmek için çocuğunu ayrıca içinde bir bakım evi bulunan köyün ilkokuluna bıraktı. Amarjeet ise bu okulda öğrenci. Okuldayken bebeğin odada tek başına olduğunu gören Amarjeet, bebeği kundaktan alıp yakınındaki tarlaya götürdü. Burada kafasına tuğla vura vura öldürdüğü bebeğin cesedini ise etraftaki çalı çırpıyla saklamaya çalışmış.

Bebeğin kaybolmasının ortaya çıkmasının ardından aile, önceden beri garip davranışları olduğu bilinen Amarjeet’in bulunmasını istedi. Çocuk, yakalandıktan sonra suçunu itiraf ettiğinde bile tıpkı bir seri katil gibi tavır sergilemiş. Hiçbir pişmanlık duymayan Amarjeet, olayı gülümseyerek itiraf etmiş ve bir polislerden kurabiye istemiş.

Sonrasında cinayetin yalnızca bununla sınırlı olmadığı ortaya çıkıyor. Amarjeet’in ilk kurbanı 6 aylık kuzeniymiş. Fakat ailesi seri katil çocuğu korumak istediği için durumu polise anlatmamış. Polise teslim edilmeyen çocuk, kısa bir süre sonra ise 8 aylık kız kardeşini öldürmüş.

Yetkililere göre çok ciddi psikolojik rahatsızlıkları bulunan Amarjeet’in durumunu bir psikolog olan Shamshad Hussain şu şekilde tanımlıyor: Bir sadistin ortaya çıkışı. Yaşından dolayı hapse gönderilmeyen çocuğun yüksek ihtimalle bir terapi merkezinde olduğu düşünülüyor.