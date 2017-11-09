Hindistan'daki Hava Kirliliğinin Nefes Darlayan Görüntüsü!

Hindistan'ın başkenti olan ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı Yeni Delhi'de hava kirliliği kritik seviyeye geldi. Hükumet okulları tatil ederek, insanlara evinden çıkmamalarını söyledi.

Dünya üzerinde önlenemeyen bir kirlilik artışı var, ancak bu kirliliğin en gerçekçi şekilde hissedildiği yer Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi gibi duruyor. Başkent ve çevresinde havanın giderek kötüleştiğini belirten Hindistan medyaları, tüm okulların Pazar gününe kadar tatil edildiğini de açıkladılar.

Delhi'deki bütün okullar, #SmogInDelhi nedeniyle Pazar gününe kadar kapalı kalacak

Ülkenin kuzey bölgelerinde gözüken sis ve hava kirliliği, görüş mesafesini düşürdüğü için sayısız kaza meydana geliyor. Bu kazalarda ölü ve yaralılar var.

Aslında bu tarz felaketler önlenebilir. Ülke, kömürle çalışan elektrik santralleri, çöp yakarak enerji elde etme gibi havayı kirleten enerjilere yöneliyor. Haliyle bu durum sayıları 20 milyondan fazla olan bir şehri kötü etkiliyor.

Hindistan’daki ABD Büyükelçiliği, Yeni Delhi’nin hava kalitesi seviyesini “tehlikeli seviye” olarak duyurdu. 500’den fazla partikül seviyesi ile kırmızı alarmların çalınmasını sağlayacak hava kirliliği, akciğer ve kalp rahatsızlıklarını başlatarak bireylerin ölümüne yol açabilecek kadar ciddi durumda.

Yürümekten kaçının, sigara içmeyin

Hükümet, insanların mümkün olduğunca içeride kalmasını ve açık hava aktivitelerinden kaçınmasını öneriyor. Hindistan’ın bu felaketten sonra yeni radikal kararlar atmasının zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Peki, sizce bizim ülkemizin hava kalitesi nasıl? İzmir’de yaşayan birisi olarak hava kirliliği açısından kötü bir şey görmedim, siz de yaşadığınız şehri ve hava kirlilik durumunu yazarak bizleri bilinçlendirebilirsiniz.